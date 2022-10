In áo đá banh cho team cần gì? MAKAN chia sẻ chi tiết

In áo bóng đá theo yêu cầu cần gì, nên thực hiện ở đâu thì tốt? Đối với các thắc mắc này, xưởng may áo thể thao chuyên nghiệp - MAKAN có những chia sẻ chi tiết ở nội dung bài, mời bạn tham khảo!

Đặt áo bóng đá theo yêu cầu cần gì?

Đặt áo bóng đá theo yêu cầu đúng nghĩa như chính cụm từ của nó. Nghĩa là bạn cần phải xác định những mong muốn của bản thân về mẫu, số, slogan hay logo của áo. Sau đó, đưa những yêu cầu này gửi đến xưởng may để họ thực hiện. Chi tiết về các yêu cầu bạn cần làm rõ từ đầu là:

- Mẫu áo: Hãy xem xét về mẫu áo bóng đá theo yêu cầu mà bạn muốn hình dạng thế nào. Nếu không có ý tưởng, bạn nên tham khảo những mẫu áo trên MXH. Hoặc nếu có ý tưởng riêng thì đề xuất điều này với phía bên thiết kế của xưởng nhé!

- Số áo muốn in: Số áo thường được in lớn ở lưng của áo. Vì thế, đừng quên xem xét cẩn thận về con số mà bạn muốn in lên áo thế nào nhé!

Một số yêu cầu bạn nên nắm khi đặt áo.

- Slogan: Chi tiết này đặc biệt quan trọng đối với mẫu áo thể thao dành cho đội nhóm trong công ty, hội bạn thân. Bởi nó thể hiện được tinh thần và phong cách của hội. Tuy nhiên, hãy cố gắng chọn slogan ngắn gọn để tránh áo bị rối mắt khi nhìn vào bạn nhé! Hơn nữa, khi nghĩ slogan bạn nên xác định luôn vị trí muốn in trên áo là ở đâu. Có như vậy mới đảm bảo được tính thẩm mỹ của sản phẩm được trọn vẹn nhất.

- Logo đơn vị: Logo của mỗi đơn vị thường sẽ có sự khác nhau. Do vậy, bạn hãy chú ý đưa mẫu logo chuẩn, sắc nét của công ty cho phía bên thiết kế. Có như thế, họ mới in rõ nét và đẹp mắt logo của quý bạn nhé!

MAKAN chuyên thiết kế, may áo đá banh theo yêu cầu

MAKAN hiện tại đang là đơn vị thực hiện nhiều đơn đặt áo bóng đá theo yêu cầu được hàng triệu khách hàng dành lời ngợi ca. Sự yêu mến của khách hàng đối với MAKAN đến từ những điều sau:

Kinh nghiệm thiết kế quần áo lâu năm

Tính đến thời điểm hiện tại, MAKAN đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc lên ý tưởng, hiện thực hóa các mẫu thiết kế quần áo thể thao khó. Đội ngũ nhân sự mà MAKAN sở hữu cũng là những người có tay nghề cao. Hơn nữa, họ có sự sáng tạo vào luôn biết cách để nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh.

MAKAN có kinh nghiệm thiết kế, may quần áo thể thao lâu năm

Từ đó, MAKAN luôn mang đến cho bạn những buổi tư vấn chất lượng. Khách hàng sẽ sớm chọn được mẫu mã quần áo mà bản thân muốn hướng đến. Điều tuyệt vời là, MAKAN vẫn luôn không ngừng tuyển chọn những thợ may “lão làng” và nâng cao về mặt thiết bị. Vì thế, khách hàng có thể an tâm về mọi sản phẩm mang đơn vị gửi tới bạn nhé!

In thông tin lên áo tùy chỉnh theo yêu cầu

MAKAN phát triển với tôn chỉ tôn trọng và lấy khách hàng làm trọng tâm. Mọi yêu cầu của khách hàng khi gửi tới bộ phận thiết kế của MAKAN sẽ được xử lý và thực hiện đúng chuẩn. Các thông tin in trên áo, khi quý khách có yêu cầu và thay đổi đơn vị luôn sẵn lòng đáp ứng. Miễn rằng, bạn có ý tưởng và đề cử đến MAKAN, đơn vị sẽ lập tức thỏa mãn. Trong trường hợp, quý khách bị bí ý tưởng, đội ngũ thiết kế sẽ liên hệ và cho bạn những góp ý giá trị. Nhờ vậy, bạn sẽ sớm chọn được mẫu quần áo thể thao phù hợp nhất.

Bảo hành màu, thông tin trên áo trọn đời

Có thể bạn không ngờ tới nhưng MAKAN thực sự đang áp dụng chính sách bảo hành màu, thông tin trên áo thể thao trọn đời. Đơn vị luôn tự tin rằng, tất cả các sản phẩm sản xuất đều đã qua quy trình kiểm duyệt khắt khe. Mỗi một chi tiết được in trên áo đều dựa theo công nghệ in chuyển nhiệt 3D cao cấp từ Italia. Vì thế, dù cho thời gian dài sử dụng, khách hàng cũng đều không gặp trường hợp áo bị phai màu, chi tiết áo bị nhàu, bong tróc….

MAKAN cam kết bảo hành tất cả các thông tin, màu sắc, logo trên áo cho quý khách.

Liên hệ MAKAN đặt áo đá banh theo yêu cầu

MAKAN vẫn luôn chờ đợi những đơn đặt áo bóng đá theo yêu cầu từ phía khách hàng. Mỗi một cơ hội hợp tác và làm việc MAKAN đều vô cùng trân trọng. Bởi đó là lúc MAKAN một lần nữa khẳng định giá trị thương hiệu và những điều tuyệt vời mà đơn vị đang muốn mang đến cho khách hàng.

Nếu bạn muốn nhận thêm tư vấn và đặt hàng tại MAKAN, mời liên hệ qua các kênh thông tin:

Hotline: 0937 783 238

Email: makanhcm@gmail.com

Address: 500/65/4 KP3, Bùi Văn Ngữ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000