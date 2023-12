In Sắc Màu - địa chỉ đặt in tem nhãn decal sản phẩm uy tín dịp Tết Nguyên đán

Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp tung ra các mặt hàng phục vụ cho mùa Tết, vì vậy nhu cầu in ấn tem nhãn dán sản phẩm Tết cũng tăng mạnh. Những khách hàng cần đặt in tem nhãn decal dán lên bao bì sản phẩm mùa Tết có thể tham khảo, đặt in tại Công ty In Sắc Màu.

Tại sao nên in decal nhãn dán cho mùa Tết?

Tết là thời điểm hàng hóa được tiêu thụ với số lượng lớn, người tiêu dùng mua hàng ngoài mục đích sử dụng trong gia đình còn dùng để làm quà tặng. Do đó, những sản phẩm có hình thức bắt mắt sẽ được ưu tiên lựa chọn.

- Khi hàng hóa được trưng bày trên kệ, những sản phẩm được dán tem nhãn decal nổi bật sẽ tạo được sự chú ý với người tiêu dùng, kích thích nhu cầu mua sắm của họ.

- Các mẫu tem nhãn dán sản phẩm Tết thường có màu sắc nổi bật, kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt nên sẽ được khách hàng ưu tiên mua hơn những sản phẩm sử dụng tem nhãn thông thường.

- Đặt in decal dán lên bao bì sản phẩm cho mùa Tết còn giúp doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả với các thương hiệu đối thủ.

Nên dùng chất liệu gì để in tem nhãn sản phẩm mùa Tết?

Chất liệu dùng để in tem nhãn decal quyết định phần lớn đến chất lượng, tính thẩm mỹ của sản phẩm sau khi in xong. Do đó khách hàng nên cân nhắc kỹ khi chọn chất liệu làm tem nhãn cho các mặt hàng bán ra vào Tết.

- In tem decal dán sản phẩm bằng giấy: Ưu điểm khi làm tem decal dán hàng Tết bằng chất liệu giấy là giá thành rẻ, chất liệu này phù hợp với tất cả các mặt hàng, sản phẩm từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, tem giấy dễ bị rách và hư hỏng khi tiếp xúc với nước, do đó khách hàng muốn đặt in tem nhãn dán bằng giấy thì nên gia công cán màng để tăng độ bền cho tem.

- In tem nhãn dán bằng decal nhựa sữa: Decal nhựa sữa là chất liệu có độ bền cao, không bị tác động bởi nước, độ ẩm và khó bị rách. Tương tự với chất liệu giấy, tem decal nhựa sữa có thể dùng cho hầu hết các mặt hàng, sản phẩm. Tuy nhiên giá thành in decal nhãn bằng nhựa sữa cao hơn tem nhãn giấy nên khách hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng.

- In tem dán sản phẩm tết bằng decal nhựa trong: Decal nhựa trong cũng là chất liệu có độ bền cao, tem decal làm từ nhựa trong phù hợp với một số mặt hàng như: Nước uống đóng chai, thực phẩm đựng trong chai nhựa, hũ thủy tinh, các mặt hàng mỹ phẩm,...

In tem decal nhãn dán mùa Tết cần lưu ý gì?

Khi đặt làm tem nhãn decal để dán lên các sản phẩm phục vụ mùa Tết, có một vài điều cần lưu ý:

- Màu sắc: Sử dụng các tone màu tươi sáng, đặc trưng của dịp Tết: Màu đỏ, vàng, hồng, xanh,...

- Họa tiết: Trên các mẫu tem nhãn dán hàng Tết nên sử dử một vài họa tiết đặc trưng như: Hoa mai, hoa đào, chim én, câu đối,.. để tem nhãn và sản phẩm được dán tem làm nổi bật.

- Kiểu dáng, kích thước: Kích thước tem đặt in phải vừa vặn, cân đối với sản phẩm cần dán tem. Kiểu dáng tem nhãn Tết có thể in hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi,...

In tem nhãn decal dán mùa Tết tại xưởng In Sắc Màu

Xưởng In Sắc Màu chuyên cung cấp các dịch vụ in tem nhãn decal, in logo dán sản phẩm uy tín hàng đầu tại TPHCM hiện nay. Vì vậy, khách hàng cần đặt làm tem decal sản phẩm Tết có thể cân nhắc.

Máy in decal hiện đại

In sắc Màu sử dụng máy in kỹ thuật số hiện đại, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản để in decal tem nhãn nên sản phẩm in ra có độ nét cao, màu sắc đẹp, thời gian hoàn thiện nhanh chóng.

Giá thành hợp lý

Tất cả các công đoạn sản xuất tem nhãn decal dán tại In Sắc Màu đều được thực hiện tại xưởng, không có các bên trung gian nên giá thành tốt hơn giá trung bình trên thị trường.

Hỗ trợ tận tình

Khách hàng đặt in decal tem nhãn dán tại In Sắc Màu sẽ được tư vấn thông tin chi tiết, hỗ trợ tận tình trước, trong và sau khi in ấn sản phẩm.

