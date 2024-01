Khám phá Top 6 hoạt động trải nghiệm thú vị trên Vịnh Hạ Long với VDS Travel

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, vịnh Hạ Long tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và đẹp mắt, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Nhưng không chỉ có phong cảnh, khi tham gia các tour tham quan vịnh Hạ Long bạn còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và độc đáo, giúp bạn khám phá vẻ đẹp và văn hóa của vùng biển này một cách sâu sắc hơn. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn khi đến với vịnh Hạ Long.

1. Chèo Kayak

Kayak là loại thuyền nhỏ, có hình con thoi, được người Inuit trước kia phát triển để đi săn trên các vùng nước lạnh. Ngày nay, kayak đã trở thành một môn thể thao phổ biến trên thế giới, và được nhiều du khách Việt ưa chuộng khi đến với vịnh Hạ Long.

Khi chơi kayak, bạn sẽ ngồi trong một chiếc thuyền có sức chứa được từ một đến hai người. Bạn sẽ sử dụng mái chèo để di chuyển thuyền trên mặt nước, để tự mình khám phá những hòn đảo đá vôi kỳ thú và hang động thần tiên. Thông thường dịch vụ kayak sẽ được các tàu tham quan vịnh Hạ Long cung cấp, với mức phí từ 50.000 - 200.000 đồng/người tùy loại.

2. Khám phá hang động

Trải qua quá trình xói mòn của nước biển và gió mưa trên các đảo đá vôi, kéo dài hàng triệu năm, đã tạo nên những sự đa dạng và độc đáo của các hang động trên Vịnh Hạ Long. Cùng với đó, những truyền thuyết và lịch sử gắn liền càng tạo nên sức hấp dẫn cho các hang động tại đây. Do đó, việc tham quan, chiêm ngưỡng hang động là một điều tất yếu trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long.

Một trong những hang động nổi bật trong số đó, là Hang Sửng Sốt - một trong những hang động lớn và đẹp nhất vịnh, nơi có những nhũ đá và măng đá hùng vĩ, biến hóa thành những hình ảnh đẹp mắt và sống động. Hay Hang Đầu Gỗ mang đậm dấu ấn lịch sử khi là nơi dấu gỗ Hưng Đạo Vương cho trận đánh với Quân Mông. Ngoài ra, còn có nhiều hang động khác như Động Thiên Cung, Hang Trinh Nữ, Hang Mê Cung... đều mang cho mình vẻ đẹp riêng.

3. Tham quan làng chài

Làng chài trên vịnh Hạ Long là một trong những điểm du lịch độc đáo, thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Các làng chài thường là điểm đến của các du thuyền nghỉ đêm trên vịnh. Trong số đó, có ba làng chài nổi bật là Cửa Vạn, Ba Hang và Vung Viêng. Tại đây bạn sẽ được đi thuyền nhỏ vào trong làng, chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình và đơn sơ của những ngôi nhà trên nước, cùng người dân địa phương câu cá, nuôi bè, giao lưu và học hỏi nhiều điều thú vị về cuộc sống và nghề biển của họ.

4. Check-in những hòn đảo đá vôi nổi tiếng

Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng với hình ảnh các đảo đá vôi muôn hình vạn trạng. Các hòn đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long được hình thành do quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm, tạo nên những hình dáng độc đáo làm say mê lòng người. Nổi bật trong đó phải kể đến hòn Lư Hương - một hòn đảo được lựa chọn làm hình ảnh của tờ tiền khi được in vào mặt sau của tờ 200.000 đồng Việt Nam.

Hay hòn Gà Chọi được lựa chọn là biểu tượng của Vịnh Hạ Long. Ngoài ra còn một số hòn đảo ấn tượng khác như hòn Chó Đá, hòn Thiên Nga, hòn Cây Bút... đều sở hữu hình dạng kỳ thú như tên gọi của nó, mang lại ấn tượng cho du khách khi tham quan.

5. Tắm biển và khám phá đảo

Trong hành trình tour trên Vịnh Hạ Long, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm tắm biển tại những hòn đảo trên Vịnh Hạ Long như đảo Soi Sim và Titop để tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của vịnh Hạ Long. Đảo Soi Sim nổi tiếng với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và hệ thực vật phong phú. Đảo còn có hai đỉnh cao, nếu bạn leo lên đỉnh sẽ có thể phóng tầm mắt bao quát cảnh đẹp của vịnh Hạ Long. Đảo Titop cũng có bãi tắm đẹp, hình vầng trăng, ôm trọn lấy chân đảo.

6. Ngắm hoàng hôn và bình minh trên Vịnh Hạ Long

Lênh đênh trên những du thuyền sang trọng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long. Khi bình minh ló dạng, Vịnh Hạ Long như khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ và lung linh. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên những hòn đảo đá, tạo nên những bóng mờ ảo diệu trên mặt nước.

Khi hoàng hôn buông xuống, Vịnh Hạ Long lại mang một vẻ đẹp khác, lãng mạn và dịu dàng. Bầu trời nhuộm màu đỏ cam, tạo nên một bức tranh thơ mộng. Những hòn đảo đá như chìm vào trong sương mờ, tạo nên một không gian bí ẩn và huyền ảo. Những ánh đèn lung linh từ những du thuyền và nhà hàng nổi trên vịnh, tạo nên một không khí ấm cúng và thân thiện.

Để đặt tour tham quan Vịnh Hạ Long vui lòng liên hệ

- Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ VDS

- Địa chỉ: Số 1058, đường Hạ Long, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Hotline: 0765.222.444

- Website: https://vdstravel.vn

P.V