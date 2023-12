Lái xe Taxi Nội Bài 247 tham gia các khóa đào tạo về an toàn giao thông

Nhằm giúp đội ngũ tài xế nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, hãng Taxi Nội Bài 247 đã phối hợp cùng cơ quan cảnh sát giao thông triển khai thành công nhiều khóa tập huấn, đào tạo về an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe. Đây cũng là hoạt động giúp nâng cao uy tín và xây dựng hình ảnh cho hãng.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, trong 9 tháng của năm 2023, cả nước có tới 8.335 vụ TNGT, làm chết 4.765 người. Có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như lái xe vi phạm về tốc độ; vi phạm về nồng độ cồn; đi sai làn đường; vi phạm báo hiệu đường bộ, đỗ, dừng sai quy định,...Tài xế taxi là đối tượng tham gia giao thông với tần suất rất lớn. Vì vậy việc tập huấn các kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi là vấn đề bức thiết cần phải được triển khai thường xuyên.

Lái xe Taxi Nội Bài 247 thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo về ATGT

Đào tạo kỹ năng an toàn giao thông cho tài xế taxi - vấn đề không thể xem nhẹ

Để tài xế taxi tham gia giao thông một cách an toàn thì việc bổ trợ kiến thức và kỹ năng phản xạ trước các tình huống giao thông là rất quan trọng. Điều này giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho lái xe và hành khách ngồi trên xe. Đây cũng là lý do Taxi Nội Bài 247 phối hợp với cơ quan Cảnh sát giao thông mở các khóa đào tạo kỹ năng an toàn giao thông cho lái xe.

Theo đó tại các buổi tập huấn, đào tạo, đội ngũ lái xe được tìm hiểu các kiến thức về ô tô, về hệ thống biển báo, về luật giao thông đường bộ, các tình huống ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, các hành vi làm mất tập trung khi lái xe như nói chuyện, nghe điện thoại, nghe nhạc quá lớn,...Thông qua các khóa đào tạo này, Nội Bài 247 đã nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ tài xế. Đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh và sự uy tín của thương hiệu.

Tài xế cần tham gia các khóa đào tạo ATGT để đảm bảo an toàn khi lái xe

Sau các buổi đào tạo, huấn luyện, 100% lái xe của Nội Bài 247 đều có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn công việc. Nhờ đó mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty.

Trải nghiệm dịch vụ chất lượng cùng Taxi Nội Bài 247

Sở hữu đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản và thường xuyên được tham gia các khóa tập huấn về an toàn giao thông, Nội Bài 247 luôn mang đến cho khách hàng chuyến đi an toàn và vui vẻ. Đội ngũ tài xế của công ty có đầy đủ giấy phép lái xe theo quy định và được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khâu đầu vào. Mỗi lái xe đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt sự an toàn lên trên hết. Bên cạnh đó, lái xe luôn nhiệt tình hỗ trợ khách hàng trong việc vận chuyển hành lý lên xuống xe.

“Tôi đã nhiều lần sử dụng dịch vụ book taxi sân bay Nội Bài của công ty. Rất hài lòng với thái độ và phong cách làm việc của đội ngũ tài xế. Các anh làm việc rất nhiệt tình, lái xe cẩn thận, không phóng nhanh, vượt ẩu, tuân thủ đúng quy định của luật giao thông. Bên cạnh đó, lái xe còn nhiệt tình hỗ trợ tôi vận chuyển hành lý. Tôi luôn cảm thấy an toàn và thoải mái khi ngồi trên xe”. Chị Thủy (quận Thanh Xuân) chia sẻ.

Song song với việc đào tạo đội ngũ lái xe, Taxi Nội Bài 247 cũng rất chú trọng đến việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là nâng cấp hệ thống xe chất lượng cao. Hiện nay, hãng sở hữu hơn 200 chiếc xe bao gồm xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 45 chỗ. Đây đều là những dòng xe đời mới với nội ngoại thất tiện nghi, đẳng cấp, mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Mọi chiếc xe đều được bảo dưỡng định kỳ và được vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho hành khách trên mỗi chuyến đi.

Nội Bài 247 nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ vào hệ thống đặt xe và quản lý xe, Nội Bài 247 cũng được đánh giá cao về sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian khi đặt xe. Theo đó khách hàng dễ dàng đặt xe trên ứng dụng, trên website hoặc qua số điện thoại tổng đài. Đội ngũ nhân viên làm việc 24/7 giúp khách hàng được phục vụ nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Công ty sẵn sàng phục vụ đưa đón khách bất cứ thời điểm nào, kể cả ngày lễ, Tết. Những chính sách ưu đãi cho khách hàng thân thiết cũng là một trong những yếu tố giúp Taxi Nội Bài duy trì ổn định lượng khách hàng cũ và thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

Chính sách đào tạo cho lái xe về an toàn giao thông, chính sách ưu đãi về giá và nâng cao chất lượng dịch vụ đã giúp Taxi Nội Bài 247 tạo lập được uy tín trên thị trường và ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

P.V