Mua sữa non Alpha Lipid Lifeline chính hãng ở đâu? Ghé ngay Thanh Hương Shop

Để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ, nhiều bậc phụ huynh thường sẽ tìm hiểu và lựa chọn sử dụng thêm sữa non để con có thể phát triển khỏe mạnh và thông minh vượt trội.

Một trong những dòng sữa non được ưa chuộng hiện nay chính là Alpha Lipid Lifeline. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về dòng sữa non này và chưa biết nên mua ở đâu là tốt nhất. Hãy ghé đến Thanh Hương Shop để được an tâm mua sữa chính hãng giá tốt nhé.

Sữa non Alpha Lipid Lifeline có tốt không?

Sữa non Alpha Lipid Lifeline là một trong những sản phẩm nổi bật của New Image International - Công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là dòng sữa non được phát triển với những cam kết về dưỡng chất và hiệu quả cho sức khỏe người dùng. Sau đây là những ưu điểm nổi bật của Sữa non Alpha Lipid Lifeline:

Thành phần dinh dưỡng của sữa: Sữa non Alpha Lipid Lifeline cung cấp đầy đủ các hoạt chất, dưỡng chất và vitamin có lợi cho cơ thể trẻ nhỏ như: Canxi, vitamin A, B, C, D, E, kháng thể Immunoglobulin,...

Sữa được sản xuất theo quy trình bài bản và đạt chuẩn GMP với công nghệ độc quyền alpha lipid .

Là sữa có chất lượng sạch nhất thế giới với chất lượng 7 KHÔNG: Không hormone tăng trưởng, không thức ăn biến đổi gen, không thức ăn công nghiệp, không thuốc kháng sinh, không chăn nuôi chuồng trại, không chất bảo quản và không đường lactose

Vì những ưu điểm, lợi ích tuyệt vời mà sữa non Alpha Lipid Lifeline mang lại. Nên ngày càng có nhiều bậc phụ huynh lựa chọn dòng sữa chất lượng này cho con. Đặc biệt là sữa non Alpha Lipid Lifeline còn dùng được cho cả người lớn với liều lượng nhiều hơn. Do đó mà cả gia đình đều có thể uống sữa non Alpha Lipid Lifeline để tăng cường sức khỏe tốt nhất.

Mua sữa non Alpha Lipid Lifeline chính hãng ở đâu là tốt nhất?

Ở nước ta, có không ít cửa hàng kinh doanh sữa có cung cấp sữa non Alpha Lipid Lifeline. Nhưng không phải đơn vị nào cũng đảm bảo mang đến sản phẩm chất lượng và đảm bảo chính hãng cho người dùng. Bởi tình trạng sữa giả ngày càng tràn lan trên thị trường.

Để đảm bảo sức khỏe cho bé và an tâm khi mua sắm, mọi người nên tham khảo và chọn mua tại cửa hàng uy tín. Một trong những đơn vị kinh doanh sữa non Alpha Lipid Lifeline chính hãng mà bạn nên lựa chọn chính là Thanh Hương Shop.

Thanh Hương Shop là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng chính hãng hàng đầu ở nước ta. Ra đời với mục tiêu mang đến cho mọi người niềm an tâm và hài lòng khi mua sắm, mỗi sản phẩm mà Thanh Hương Shop cung cấp không chỉ có giá thành tốt mà còn đảm bảo cam kết chính hãng.

Lý do nên mua sữa non Alpha Lipid Lifeline tại Thanh Hương Shop

Hiện tại, Thanh Hương Shop đang phân phối sữa non Alpha Lipid Lifeline trực tiếp từ công ty New Image International. Mọi người có thể tham khảo và chọn mua để an tâm khi sử dụng bởi:

Mỗi lon sữa non Alpha Lipid Lifeline tại Thanh Hương Shop đều được cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Khi mua hàng, khách hàng sẽ được cung cấp hóa đơn đỏ từ công ty New Image International. Bên dưới mỗi lon sữa sẽ có khắc mã code trùng với số trên hóa đơn đỏ của công ty. Do đó mà mọi người có thể an tâm 100% về tính chính hãng của sản phẩm.

Sữa được bán với giá niêm yết mà công ty đưa ra là 1,296,000 đồng/hộp 450gam. Đây là mức giá thấp nhất trên thị trường, do đó mà khách hàng không phải lăn tăn về so sánh giá cả.

Cung cấp nhiều chính sách đi kèm như đổi trả, bảo hành theo quy định. Đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng bất cứ lúc nào.

Hãy tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm sữa non Alpha Lipid Lifeline và nếu có nhu cầu mua, mọi người có thể ghé đến Thanh Hương Shop để xem và đặt hàng nhé!

Thông tin liên hệ:

THANHHUONGSHOP - Đại lý sữa non Alpha Lipid

Đà Lạt: 363 Phan Đình phùng, phường 2, Đà Lạt

TP. Hồ Chí Minh: 1329/1A Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0969 648 438 - 0902 589 758

Email: huongsuanon@gmail.com

Website: https://thanhhuongshop.com/