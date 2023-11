Phát An - đơn vị chuyên thi công, thiết kế đài phun nước đẹp, chất lượng hàng đầu

Ngày nay, nhu cầu thi công, thiết kế đài phun nước nghệ thuật để làm đẹp không gian, làm mát, trang trí tại nhà hàng, khu vui chơi giải trí hay cả nhà riêng cực kỳ phổ biến. Nắm bắt nhu cầu này, Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ Phát An ra đời, trở thành đơn vị chuyên làm đài phun nước chất lượng, uy tín hàng đầu.

Giới thiệu chung về đài phun nước nghệ thuật

Cuộc sống văn minh, hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển cùng với nhu cầu thư giãn, thưởng thức nghệ thuật ngày càng tăng, các mẫu đài phun nước nghệ thuật ra đời và ngày một tinh tế, lộng lẫy đặc biệt.

Ngày nay, đài phun nước không chỉ được đặt tại công viên, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn lớn mà tại các nhà riêng, biệt thự, khách hàng cũng có nhu cầu thiết kế đài phun nước. Đài phun nước không chỉ để trang trí, làm mát, giúp thư giãn hiệu quả nhờ vẻ đẹp lung linh đầy nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy.

Nhu cầu thi công, thiết kế đài phun nước nghệ thuật để làm đẹp không gian ngày càng tăng

Thiết kế đài phun nước nghệ thuật có sự kết hợp của nhiều kiểu phun nước, cùng âm thanh và ánh sáng lung linh, huyền ảo. Nhờ đó, mỗi công trình đài phun nước tựa như một kiệt tác nghệ thuật, màn trình diễn nghệ thuật kỳ thú, hấp dẫn.

Các thiết bị để thiết kế đài phun nước nghệ thuật

Để xây dựng, thiết kế đài phun nước nghệ thuật, cần chuẩn bị các thiết bị sau:

Vòi phun nước nghệ thuật

Đây là bộ phận quan trọng, không thể thiếu của hệ thống phun nước. Vòi phun nước sẽ tạo ra các tia nước với độ cao, thấp, xa gần khác nhau, tạo nên màn trình diễn nhạc nước độc đáo.

Máy bơm chìm chuyên dụng

Máy bơm đóng vai trò cung cấp đủ lưu lượng nước đã được thiết kế cho đài phun hoạt động được như ý muốn.

Đèn LED âm nước

Đèn Led với đa sắc mầu tô điểm thêm cho các hiệu ứng phun thông qua ánh sáng khúc xạ theo nước. Nhờ có đèn Led nên từ phun nước trở thành phun nước nghệ thuật

Hệ thống đường ống và phụ kiện đi kèm

Là hệ thống nhằm đưa nước từ bơm lên hệ thống vòi phun và liên kết các bộ phận đảm bảo chắc chắn

Tủ điện và phần mềm điều khiển

Đây là bộ não của hệ thống đài phun nước, hệ thống đài phun nước có đảm bảo an toàn , bền bỉ và đảm bảo nghệ thuật hay không là do thiết bị đấu nối bảo vệ trong tủ điện và phần mềm của đơn vị cung cấp cũng như tính nghệ thuật của người lập trình

Báo giá đài phun nước nghệ thuật tại Phát An

Khi có nhu cầu lựa chọn đơn vị thiết kế đài phun nước, chắc hẳn khách hàng sẽ quan tâm đến uy tín, chất lượng sản phẩm và giá cả thi công. Đến với Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Phát An, đơn vị chuyên thi công, lắp đặt đài phun nước, bạn sẽ nhận được sản phẩm với mức giá cạnh tranh, hợp lý nhất. Bảng giá thi công đài phun nước tại Phát An được tính toán một cách công khai, chi tiết. Tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm mà bạn mong muốn, thời gian, khối lượng công việc trong quá trình thiết kế, thi công... công ty sẽ tính toán tỉ mỉ và đưa ra báo giá đài phun nước chi tiết.

Mỗi công trình đài phun nước tựa kiệt tác nghệ thuật lung linh, huyền ảo

Trước khi có bảng báo giá đài phun nước nghệ thuật, bạn cần xác định rõ nhu cầu của mình. Chẳng hạn như:

Hình dáng – Kích thước – Chủng loại của từng loại đài phun nước

Khu vực vị trí thi công đài phun nước nghệ thuật

Ngân sách dự kiến

Tiến độ thi công và hoàn thiện công trình

Tùy vào nhu cầu, sở thích của từng khách hàng, giá cả sẽ dao động từ vài chục triệu đồng đến vài chục tỷ đồng dựa trên thiết bị mà bạn lựa chọn. Chi phí xây dựng đài phun nước bao gồm các hạng mục sau:

Giá máy bơm đài phun nước

Vòi nước

Ống nước

Tủ điện

Đèn led

Giá thi công, nhân công, vận chuyển: Công ty Phát An có nhiều gói dịch vụ khác nhau để cho khách lựa chọn. Mức giá cũng sẽ được điều chỉnh tùy theo khói công việc mà đơn vị sẽ làm. Đài phun nước mini thường sẽ có giá rẻ hơn nhiều so với đài phun nước nghệ thuật thông thường.

Vì sao nên chọn Phát An để thi công, thiết kế đài phun nước nghệ thuật?

Có thể khẳng định, Phát An là đơn vị TOP đầu, sự lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang muốn thiết kế, thi công một công trình đài phun nước lung linh, độc đáo. Có rất nhiều lý do mà bạn nên lựa chọn công ty Phát An để gửi gắm ý tưởng về một công trình đài phun nước:

Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Phát An là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu, có kinh nghiệm 10 + năm trong lĩnh vực chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm đài phun nước nghệ thuật cao cấp. Công ty lấy đạo đức kinh doanh làm nền tảng sống còn, là chìa khóa cho sự phát triển, cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng hàng đầu.

Vì uy tín và trách nhiệm của mình, Phát An nói không với những sản phẩm chất lượng kém, không rõ nguồn khẩu xuất xứ. Phát An là nhà sản xuất thiết bị đài phun nước, nhạc nước lớn nhất tại Việt Nam và là nhà cung cấp các thiết bị đài phun nước nhập khẩu chất lượng của các hãng trên thế giới.

Đội ngũ tư vấn viên, kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và gắn bó cả chục năm từ khi công ty thành lập . Họ sẽ tư vấn, thiết kế đài phun nước theo đúng ý tưởng, mong muốn của khách hàng cho đến khi khách hàng hài lòng nhất. Chưa kể, Phát An còn có các công nhân, kỹ thuật viên tay nghề cao, làm việc tận tình, chu đáo, có kiến thức chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực đài phun nước.

Chính sách bảo hành lâu dài và bảo trì trọn đời, vì lợi ích của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc lắp đặt và hướng dẫn cách vận hành đài phun nước nghệ thuật.

Công ty CP XDTM & Dịch Vụ Phát An

Trụ sở: Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội

Điện thoại: 024.66.527.028 DD: 039.713.5555

Website: https://daiphunnuoc.net

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 67 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng