Quản trị tài chính hiệu quả với dịch vụ kế toán tiện ích

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây vào lưu trữ và quản lý dữ liệu, TAF cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói giúp doanh nghiệp quản lý nguồn tài chính hiệu quả hơn.

Bài toán khó của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị tài chính là khái niệm thuộc phạm trù kinh tế học, bao gồm các công việc liên quan đến lập kế hoạch, kiểm soát, chỉ đạo hoạt động tài chính của tổ chức doanh nghiệp. Thông qua báo cáo hàng tháng, quý, năm của phòng ban tài chính kế toán, chủ doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nắm bắt được tình hình thực tế của công ty để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2022, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ chiếm tới 93.7% tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Trong vòng 3 tháng đầu năm 2023, gần 34.000 doanh nghiệp mới thành lập với vốn đăng ký 310.300 tỷ đồng. Tức là, trung bình mỗi doanh nghiệp có mức vốn khoảng 9.2 tỷ đồng.

Theo quy định của nhà nước, bất kể doanh nghiệp kinh doanh theo lĩnh vực và mô hình nào cũng cần tuân thủ các điều khoản về khai báo thuế, nộp thuế, báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Với những doanh nghiệp quy mô lớn sở hữu phòng ban tài chính kế toán chuyên biệt, việc này khá đơn giản. Thế nhưng, đây lại là bài toán khó với các doanh nghiệp có nguồn vốn hạn hẹp.

Để thuê một kế toán viên chuyên nghiệp, tối thiểu, doanh nghiệp cần đầu tư 10 - 15 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể đến các phần mềm kế toán, quản lý. Trong trường hợp doanh nghiệp không có quá nhiều giấy tờ cần xử lý, việc này sẽ gây lãng phí nhân lực, tài chính. Doanh nghiệp cũng không thể thuê kế toán non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Bởi lẽ, ngành tài chính, kế toán đòi hỏi sự chính xác đến tuyệt đối. Bất kỳ sai sót nhỏ cũng đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt là các doanh nghiệp liên kết với nước ngoài hoặc muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài, bắt buộc, kế toán viên phải có chứng chỉ quốc tế, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm nghề nghiệp vững vàng.

Sự chênh lệch giữa nhu cầu về chất lượng nhân sự cao trong khi thiếu nguồn lực đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tình thế khó.

Lối ra nào giải quyết nút thắt trên?

Là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để hỗ trợ quản lý tài chính, kế toán cho doanh nghiệp, TAF chuyên cung cấp dịch vụ kế toán online bao gồm: kế toán thuế, kế toán chi phí, kế toán ngân hàng, kế toán quản trị, báo cáo thuế trọn gói… ở 63 tỉnh thành trên cả nước.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, TAF cam kết về tính bảo mật hồ sơ doanh nghiệp, phía doanh nghiệp cũng có thể nhanh chóng truy cập tài khoản, theo dõi tình hình tài chính công ty.

Dịch vụ kế toán trọn gói tại TAF

Quy tụ đội ngũ nhân sự chất lượng cao với đội ngũ kế toán viên, chuyên viên tài chính, luật sư chuyên nghiệp hiểu luật và thông thạo luật, dịch vụ của TAF có thể thay thế hoàn toàn phòng ban tài chính, kế toán nội bộ của doanh nghiệp.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại TAF, chúng tôi sẽ đại diện cho doanh nghiệp đứng ra xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến thuế, báo cáo tài chính với cơ quan có thẩm mỹ. TAF cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, giải trình với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp. Nhờ đó, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào sản xuất.

Ngoài ra, dựa trên các số liệu thống kê định kỳ, chuyên gia tài chính của TAF sẽ đưa ra cảnh báo rủi ro, kết hợp cùng chủ doanh nghiệp đưa ra phương án phù hợp nhất với dòng vốn khả dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu cần tư vấn chi tiết, vui lòng phản hồi theo thông tin dưới đây.

