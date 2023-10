Tem ép nhiệt: Xu hướng lựa chọn mới của các doanh nghiệp thời trang

Chỉ là phụ kiện nhỏ nhưng tem ép nhiệt lại có vai trò rất quan trọng trong ngành thời trang. Phụ kiện này giúp hoàn thiện sản phẩm với các thông tin về size số, chất liệu, logo thương hiệu,... Vượt trội hơn so với các loại tem nhãn thông thường, nhãn ép nhiệt trở thành xu hướng lựa chọn mới của các doanh nghiệp thời trang hiện nay.

Sự phát triển của công nghệ mang đến cho ngành thời trang những giải pháp, những vật liệu và phụ kiện mới. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn tối ưu cho việc hoàn thiện sản phẩm. Tem ép nhiệt là một trong những phụ kiện được áp dụng phổ biến hiện nay để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu của mình. Công ty TNHH Hưng Thanh là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp tem ép nhiệt với chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng được nhiều đối tác khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Tem ép nhiệt là xu hướng lựa chọn của các nhãn hàng thời trang hiện nay.

Nhãn ép nhiệt - đột phá mới trong công nghệ in ấn ngành may mặc

Những năm gần đây, công nghệ in ấn ngành may mặc có những bước ngoặt mới. Trong đó phải kể đến phương pháp in ép chuyển nhiệt. Nhãn ép nhiệt là sản phẩm mới được nghiên cứu và phát triển từ công nghệ này.

Tem ép nhiệt còn có tên khác là mác ép nhiệt, nhãn ép chuyển nhiệt hay Heat Transfer Labels,... Loại tem ép này được in bằng mực chuyên dụng lên tấm màng phim PET trong suốt. Dưới cùng của tem ép là lớp keo chuyển nhiệt. Bằng cách sử dụng bàn ủi hay máy ép nhiệt, những hình ảnh hay thông tin trên tem sẽ được chuyển 100% qua sản phẩm thời trang cần ép với màu sắc tươi đẹp, rực rỡ, đa dạng. Lớp keo chuyển nhiệt bên dưới đóng vai trò trung gian đưa thông tin, hình ảnh in lên chất liệu sản phẩm. Ngoài ra, lớp keo này cũng có tác dụng tạo độ bám dính hình in lên các chất liệu khác nhau như vải, simili,...

Các loại nhãn ép nhiệt thường được thiết kế dưới dạng logo hoặc nhãn cổ với hình ảnh, thông tin đa dạng phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp thời trang. Mác ép nhiệt được sử dụng phổ biến cho các sản phẩm như quần áo thời trang, quần áo thể thao, khẩu trang, da giày,... Loại tem này trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng thời trang hiện nay.

Nhãn ép nhiệt là sản phẩm đột phá mới trong công nghệ in ấn.

Tem ép nhiệt chinh phục những nhãn hàng thời trang lớn

Hiện nay, tem ép chuyển nhiệt được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp may mặc quần áo thể thao, quần áo thời trang. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp, mác ép nhiệt có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các loại tem mác truyền thống như mác in, mác dệt,...

Trước tiên, loại tem này được in từ màu mực, keo mực có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, thông tin hình ảnh được in trực tiếp lên vải nên không gây tình trạng cọ xát gây ngứa da. Chính vì thế loại tem này được các nhãn hàng thời trang rất yêu thích, nhất là các thương hiệu thời trang trẻ em, đồ ngủ, đồ lót,...

Điểm cộng tiếp theo của tem ép nhiệt là đó là sự đa dạng về màu sắc. Màu sắc của tem ép không có giới hạn về số lượng và không có sự sai lệch màu trong in ấn. Màu sắc, hình ảnh in trên tem rất tươi đẹp, rực rỡ. Hơn nữa, độ bám dính cũng rất cao, không bị nhòe hay bay màu theo thời gian. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các nhà sản xuất tem ép chuyển nhiệt như Hưng Thanh còn cho ra đời các loại nhãn ép nhiệt với hiệu ứng đổ dải màu, hiệu ứng 3D cực kỳ bắt mắt. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhãn ép nhiệt được nhiều doanh nghiệp thời trang ưu tiên sử dụng để hoàn thiện sản phẩm.

Ngoài ra, cách sử dụng tem ép nhiệt cũng rất đơn giản. Để chuyển được nhãn ép lên chất liệu vải, người dùng chỉ cần sử dụng máy ép nhiệt hoặc bàn là. Thay vì may rập từng cái mất nhiều thời gian, người dùng có thể ép loại tem này lên nhiều sản phẩm cùng một lúc rất nhanh chóng và tiện lợi.

Nhãn ép chuyển nhiệt chinh phục khách hàng bởi nhiều ưu điểm vượt trội.

Hưng Thanh - đơn vị cung cấp tem ép nhiệt chất lượng, giá rẻ hàng đầu tại Việt Nam

Nhãn ép nhiệt đã và đang cho thấy những ưu điểm vượt trội trong lĩnh vực may mặc thời trang. Đồng hành cùng các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước, Công ty TNHH May mặc Hưng Thanh trở thành một trong những nhà cung ứng nhãn ép chuyển nhiệt hàng đầu tại Việt Nam. Công ty có dây chuyền sản xuất hiện đại cùng đội ngũ nhân viên thiết kế, nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao, luôn tỉ mỉ trong từng công đoạn. Vì thế sản phẩm sản xuất ra luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất. Với sự đầu tư mạnh mẽ về nhân lực và cơ sở vật chất, Hưng Thanh có thể đáp ứng được những đơn hàng số lượng lớn trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Công ty Hưng Thanh là đơn vị cung ứng tem ép nhiệt hàng đầu hiện nay.

Đại diện công ty Hưng Thanh cũng cho biết: “Để mang đến cho khách hàng loại tem ép nhiệt có chất lượng tốt, chúng tôi luôn lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Keo và mực in đều được nhập khẩu từ nước ngoài đảm bảo an toàn cho người sử dụng”.

Nhãn ép nhiệt HƯNG THANH

Địa chỉ: 161/2 Trương Phước Phan, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Hotline: 0948070909 Hưng

Website: https://hungthanh.vn/

Email: duchung.tang@gmail.com

P.V