Tiềm năng cho thuê chung cư Tecco Felice Homes Thuận An Bình Dương

Tecco Felice Homes Bình Dương (chung cư An Phú) là khu căn hộ chung cư cao tầng trên mặt tiền đường Lê Thị Trung, gần nút giao Vòng xoay An Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương.

Tòa nhà Felice Homes được thiết kế tối ưu với khối tháp hình chữ U cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, bao quanh không gian tiện ích nội khu đầy đủ, cung cấp 846 nhà chung cư có diện tích từ 43,8 – 88,1 m2, phục vụ nhu cầu nhà ở từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Tecco Felice Home được Tập đoàn Tecco Group khởi công xây dựng vào tháng 6/2022 cho đến ngày 29/6/2023 dự án đã cất nóc. Dự kiến, tòa nhà sẽ được hoàn thiện và bàn giao trong năm 2024.

Sau khi hoàn thiện, Tecco Felice Homes sẽ là nơi an cư cho một cộng đồng dân cư lớn của 846 gia đình. Ngoài những khách hàng mua nhà ở thực, số căn hộ còn lại được nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp hoặc cho thuê nhà lưu trú.

Vậy, việc cho thuê nhà ở chung cư Tecco Felice Homes Bình Dương được đánh giá ra sao? Thị trường nhà cho thuê ở Thuận An hiện tại như thế nào, giá cho thuê bao nhiêu, những lưu ý gì khi cho thuê chung cư ở Bình Dương,... đều là những câu hỏi đang được nhà đầu tư cho thuê Tecco Felice Homes rất quan tâm.

Đánh giá nhu cầu thuê nhà ở tại Thành phố Thuận An

Thuận An đang trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Sauk hi chính thức lên thành phố vào năm 2020, Thuận An “chuyển mình” mạnh mẽ trở thành trung tâm kinh tế lớn của Bình Dương với dân số hơn 600.000 người, thu nhập bình quân đầu người lên đến 144 triệu đồng/năm (top đầu cả nước). Chỉ trong vài năm, Thuận An luôn tăng độ phát triển rất nhanh, tỷ lệ đô thị hóa hiện nay đã đạt tới 98,5% với số lao động phi nông nghiệp chiếm đến 70% tổng nguồn nhân lực. Với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc, Thuận An được kỳ vọng sẽ đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030.

Hệ thống cơ sở hạng tầng, đặc biệt là giao thông được đầu tư mạnh mẽ giúp kết nối Thuận An và các nền kinh tế lân cận như: Vành đai 3, cao tốc TPHCM – Thuận An - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, mở rộng quốc lộ 13, ĐT 743, ĐT 746,... Gần đây nhất là Thuận An triển khai xây 3 cây cầu kết nối với TPHCM và chuyển khu công nghiệp Đồng An, Việt Hương thành khu thương mại, dịch vụ.

“Thủ phủ” công nghiệp Thuận An với các cụm – khu công nghiệp đạt quy mô và tiêu chuẩn quốc tế như: KCN Vsip 1, KCN Việt Hương, KCN Đồng An, đảm bảo cơ hội việc làm thu nhập cao, ổn định và mức sống cao cho người dân sinh sống tại Thuận An.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, Thành phố Thuận An đang có lợi thế thu hút vốn đầu tư và phát triển toàn diện. Thuận An đã, đang và sẽ là điểm đến của đông đảo chuyên gia, lực lượng trí thức và lao động trình độ kỹ thuật cao ngày một tăng lên.

Hệ thống hạ tầng tiện ích phục vụ đời sống người dân hiện tại được đánh giá khá đầy đủ và cao cấp, điển hình như: TTTM Aeon Mall Bình Dương, siêu thị Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Becamex, sân Golf Sông Bé, hệ thống trường học chất lượng cao,... Hơn nữa, Thuận An nằm cạnh địa phận Tp.HCM và Dĩ An trở thành bộ 3 đô thị đáng sống nhất khu vực Miền Nam.

Thuận An đang thiếu hụt nguồn cung nhà cho thuê chất lượng, cơ hội cho Tecco Felice Homes

Trên thực tế, người làm việc tại Tp. HCM đang có xu hướng “đổ về” thành phố Thuận An để mua nhà hoặc thuê nhà ở thực, tìm nơi an cư lạc nghiệp cho gia đình, vẫn đảm bảo được mức sống cao nhưng giá nhà rẻ hơn rất nhiều.

Chình vì vậy, nhu cầu nhà ở tại Thành phố Thuận An đang tăng lên, và ngày càng thiếu hụt. Đặc biệt là nhu cầu về nhà ở cho thuê đảm bảo chất lượng sống.

Trong khi đó, Tecco Felice Homes được đầu tư chỉnh chu, bài bài, được định vị trở thành nơi an cư lý tưởng với giá nhà hợp lý cho cả nhu cầu mua ở hay thuê nhà tại trung tâm thành phố Thuận An nói riêng và khu vực Bình Dương ven TpHCM nói chung.

Tòa nhà có thiết kế thông minh, tối ưu, căn hộ đa diện tích và đa công năng cho nhu cầu sử dụng đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ. Cư dân tương lai sẽ được trải nghiệm cuộc sống “tiệm cận” chuẩn mực cao cấp với hệ thống tiện ích lên đến 25 hạng mục, như: hồ bơi nội khu, công viên xanh trung tâm, đường dạo bộ, 2 tầng thương mại – shophouse, gym, spa, trường mầm non, nhà trẻ,... đặc biệt là khu vườn thượng uyển Sky Park trên tầng thượng. Vừa cung cấp cuộc sống tiện nghi vừa tạo ra không gian sống xanh mát, bình yên cho cư dân giữa trung tâm thành phố.

Giá thuê nhà dự kiến ở Tecco Felice Homes Bình Dương ra sao

Hiện giá thuê chung cư 2 phòng ngủ tại Thuận An, Bình Dương giao động từ 5-7 triệu đồng/tháng (nhà trống), và từ 8 – 10 triệu đồng/ tháng với những căn được chủ nhà đầu tư nội thất đầy đủ.

