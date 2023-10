Túi vải bố Canvas Hoàng Phát – xu hướng quà tặng doanh nghiệp mới

Đa số các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp trên thị trường hiện tại chỉ mang tính ứng dụng, phần lớn không đáp ứng được nhu cầu về thời trang. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng túi vải bố canvas làm quà tặng doanh nghiệp không chỉ mang tính sử dụng xuyên suốt, lâu dài mà còn mang tính tiện dụng, thời trang.

TÚI VẢI BỐ CANVAS QUÀ TẶNG MANG TÍNH THỜI TRANG, TIỆN DỤNG

Vải bố canvas là chất liệu bảo vệ môi trường, bền chắc. Khi sử dụng trong sản xuất túi vải quà tặng, những chiếc túi dày dặn, đường may chắc chắn, thẳng đẹp đã góp phần tạo nên một sản phẩm chất lượng cao.

Bên cạnh đó, sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc, hình ảnh in ấn lại càng được nhiều người ưu thích sử dụng. Không chỉ là giới trẻ, những khách hàng thuộc các độ tuổi khác nhau đều có thể sử dụng cho các mục đích riêng.

Không khó để có thể nhìn thấy khá nhiều người sử dụng túi vải bố canvas ở các nơi công cộng, nhất là hình ảnh người trẻ sử dụng chiếc túi như một sản phẩm thời trang mang cá tính riêng đi dạo, đi chơi, café hay thậm chí là đi học.

Chiếc túi bền bỉ, đa dạng kích thước mẫu mã có thể linh động thay đổi để phù hợp cho mọi môi trường khác nhau là ưu điểm vượt trội so với những sản phẩm quà tặng doanh nghiệp khác. Thậm chí, áo mưa chỉ sử dụng khi có mưa, mũ bảo hiểm chỉ dùng khi lái xe, USB chỉ dùng trong công ty nhưng việc sử dụng túi vải lại là do ý thích của cá nhân, không phụ thuộc vào thời điểm, thời tiết, địa điểm vì người dùng có thể hoàn toàn chủ động thay đổi và lựa chọn.

Với những người lớn tuổi, nhu cầu sử dụng túi vải bố canvas nằm ở sự tiện dụng và chắc chắn. Không chỉ là chiếc túi thời trang đi dạo, túi vải bố canvas còn có thể sử dụng làm túi đựng quần áo, túi đựng cơm, túi đựng nước, đựng hồ sơ,...tùy vào người sử dụng. Sự chắc chắn và các phụ kiện đi kèm sẽ giúp đồ vật không bị rơi rớt, thậm chí là an toàn hơn so với sử dụng túi giấy, túi nilon.

Độ tinh tế của các thương hiệu khi sử dụng túi vải bố canvas làm quà tặng được thể hiện rất rõ do các đặc tính của chiếc túi sẽ ghi điểm trong mắt khách hàng mà hoàn toàn không cần phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp hay giới tính khách hàng: độ dày dặn, túi bền chắc, bảo vệ môi trường, phụ kiện đi kèm tiện dụng, mẫu mã thời trang, in ấn đẹp,...

TÚI VẢI BỐ CANVAS HOÀNG PHÁT – CUNG CẤP TÚI VẢI GIÁ XƯỞNG

Điều quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp khi lựa chọn túi vải bố canvas quà tặng là giá thành sản xuất và chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng các tiêu chí tối thiểu đó, xưởng sản xuất trực tiếp là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Túi vải bố canvas Hoàng Phát không chỉ là xưởng sản xuất trực tiếp túi vải quà tặng mà còn là doanh nghiệp có pháp nhân rõ ràng, cam kết đảm bảo được mọi quyền lợi của khách hàng mà không cần lo lắng đơn vị thiếu minh bạch.

Hiện tại, túi vải bố canvas Hoàng Phát triển khai các mẫu sản phẩm túi vải quà tặng gồm: chất liệu canvas, chất liệu không dệt và chất liệu đay line:

- Mẫu túi dẹp quai xách thông thường có kích thước thông dụng lọt khổ A4 là 33x36cm, bên cạnh đó sản xuất theo yêu cầu với mọi kích thước mà khách hàng cần

- Mẫu túi chặn đáy với phần đáy mở rộng hơn để diện tích chứa đựng được nhiều hơn

- Mẫu túi vải canvas hình hộp có thể đựng các vật hình khối, đựng quà tặng cho doanh nghiệp

Túi vải bố canvas Hoàng Phát đang có hơn 12 màu sắc vải, đáp ứng đa số yêu cầu của khách hàng, đơn hàng có thể sản xuất ngay lập tức mà không cần chờ dệt. Các phụ kiện đi kèm bao gồm: khóa kéo, nút nam châm, nút bấm, gai dán,... sẽ tăng thêm sự tiện dụng cho chiếc túi.

Hoàng Phát đang áp dụng các phương pháp in túi vải canvas chính trong sản xuất túi vải quà tặng là in chuyển nhiệt, in lụa và thêu. Khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ và báo giá chi tiết cho từng yêu cầu trên chiếc túi quà tặng để có được sản phẩm ưng ý nhất với giá thành tốt nhất.

Mỗi doanh nghiệp đều có các nhu cầu khác nhau khi in túi vải theo yêu cầu, do đó túi vải bố canvas Hoàng Phát luôn có những báo giá riêng biệt phù hợp với từng nhu cầu cũng như những mức ngân sách khác nhau. Quý khách hàng có thể yên tâm khi hợp tác cùng Hoàng Phát.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Công ty TNHH Sản Xuất và In ấn Hoàng Phát

Địa chỉ văn phòng và xưởng sản xuất: 42/3C Trung Mỹ Tân Xuân, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Hotline/zalo: 0968 535 926 - 0976 067 706

Website: https://hoangphatcorp.com

P.V