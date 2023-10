VIETNAM LAND đại lý F1 phân phối trực tiếp The 5 Way Phú Quốc

Vietnam Land là một trong những đại lý phân phối bất động sản uy tín hàng đầu hiện nay. Đây là đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Trong số những sản phẩm mà Vietnam Land đang phân phối thì The 5 Way Phú Quốc là sản phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Trải nghiệm The 5 Way Phú Quốc cùng Vietnam Land

Vietnam Land là thương hiệu tiếp thị, tư vấn và phân phối bất động sản uy tín tại thị trường Việt Nam. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Vietnam Land đã khẳng định được vị thế trong lòng khách hàng và đối tác bằng một thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và giàu năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Thế mạnh của Vietnam Land là có đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn đặt quyền lợi khách hàng lên đầu. Dưới sự phân phối của Vietnam Land sẽ góp phần đưa The 5 Way Phú Quốc đến gần hơn với khách hàng. Là một trong những đại lý phân phối chính thức của dự án The 5 Way Phú Quốc, Vietnam Land hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bùng nổ cho thị trường bất động sản.

The 5 Way Phú Quốc - Căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp

The 5 Way Phú Quốc là dự án của chủ đầu tư New Vision của Vinpearl. Đây là dự án thuộc phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Sự xuất hiện của The 5 Way Phú Quốc chính là điểm nhấn cho sự sang trọng và đẳng cấp tại Đảo Ngọc. The 5 Way Phú Quốc tọa lạc tại vị trí đắc địa của Bãi Trường. Vị trí thuận lợi này đã giúp cho The 5 Way Phú Quốc dễ dàng kết nối với các tiện ích xung quanh.

Đồng thời, tại The 5 Way Phú Quốc, bạn cũng có thể thuận tiện di chuyển đến hệ thống các danh lam thắng cảnh đẹp của Phú Quốc như: Hòn Thơm, Vườn Quốc Gia Phú Quốc, Suối Đá Bàn, Làng Chài Cổ Hàm Ninh, Hòn Khoai, Chợ Dinh Cậu,... Đến với The 5 Way Phú Quốc, bạn sẽ được tận hưởng không gian xanh của biển cả và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó, các tiện ích nội - ngoại khu vực của dự án cũng rất đáng để trải nghiệm. The 5 Way Phú Quốc được thừa hưởng trọn vẹn tiện ích đẳng cấp của Đô thị nghỉ dưỡng biển Phú Quốc United Center. Do đó, mọi nhu cầu nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí của cư dân đều được đáp ứng. Một số tiện ích nổi bật bật có thể kể đến như: Hồ bơi vô cực, phòng tập gym, quầy bar, khu vui chơi, trung tâm thể thao,... Hàng loạt tiện ích đẳng cấp đem lại cho cư dân cuộc sống tiện nghi, đầy đủ.

The 5 Way Phú Quốc được thiết kế hiện đại.

Điểm nhấn trong kiến trúc của The 5 Way Phú Quốc chính là khu vực ban công được sử dụng kính tràn panorama. Do đó, mỗi căn hộ tại đây đều có tầm view nhìn rộng mở, thoáng đãng, gia tăng khả năng đón nắng và gió tự nhiên. Có thể nói, The 5 Way Phú Quốc chính là nơi sống lý tưởng cho cư dân. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống sang trọng, đẳng cấp và thoải mái.

Mức giá bán của The 5 Way Phú Quốc

The 5 Way Phú Quốc mở bán giai đoạn 1 dự án căn hộ vào tháng 9/2023 { THÁNG 11 MỚI ĐÚNG). Vào giai đoạn 1, mức giá bán sẽ rất ưu đãi từ 1.45 - 1.5 tỷ/sản phẩm. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể dễ dàng sở hữu với mức vốn tự có từ 150 triệu ban đầu là ký hợp đồng mua bán sở hữu, còn lại thanh toán giãn đến 4 năm.

The 5 Way Phú Quốc là siêu phẩm nghỉ dưỡng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng hiện nay. Là đại lý phân phối trực tiếp của The 5 Way Phú Quốc, Vietnam Land luôn làm tốt nghĩa vụ tư vấn chính xác các thủ tục pháp lý cho khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dự án, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM LAND

Hotline: 0866 968 799

Website: https://the5wayphuquoc.land/

P.V