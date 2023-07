Xưởng may đồng phục bảo hộ lao động cho mọi ngành nghề

Đồng phục bảo hộ lao động là trang phục được thiết kế riêng cho một số ngành đặc thù để bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp đồng phục bảo hộ lao động. bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn các lưu ý khi đi may đồng phục bảo hộ.

1. Tại sao nên may áo đồng phục bảo hộ lao động?

Bảo vệ người lao động

An toàn lao động là vấn đề được ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp sản xuất. Đa số các nhà máy, các dây chuyền sản xuất, tất cả công nhân đều sử dụng đồ bảo hộ lao động cho mình. Đồng phục bảo hộ giúp bảo vệ an toàn cho người lao động khi làm việc, hạn chế các tác động xấu từ môi trường làm việc.

Đảm bảo sự bình đẳng

Tất cả các nhân viên đều mặc đồng phục sẽ đảm bảo độ bình đẳng, không phân biệt trình độ hay giàu nghèo. Vì vậy, hiệu suất làm việc của nhân viên sẽ tăng lên. Đồng thời, đồng phục lao động còn gắn kết các nhân viên với nhau, xây dựng một tập thể vững mạnh.

Đồng phục bảo hộ lao động đảm bảo sự bình đẳng giữa các công nhân viên

Tạo sự uy tín của doanh nghiệp

Tùy theo từng ngành nghề và đơn vị kinh doanh, mỗi doanh nghiệp sẽ có đồng phục bảo hộ lao động khác nhau. Đồng phục lao động còn được xem là bộ mặt của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp truyền tải các thông điệp đến đối tác và khách hàng.

2.Những tiêu chí cần biết khi may đồng phục lao động

Chọn mẫu

Để có thể may đồng phục bảo hộ lao động đạt chuẩn và phù hợp, việc chọn mẫu mã cũng phải phù hợp theo từng vị trí ngành nghề. Mẫu mã đồng phục sẽ nói lên văn hoá doanh nghiệp, giúp người lao động cảm thấy tự tin khi diện trên mình bộ đồng phục của công ty.

Chọn vải

Chất liệu vải sẽ nói lên chất lượng của bộ đồng phục. Thông thường, người ta sẽ chọn các chất liệu vải thoáng mát, dễ thấm hút mồ hôi, mang lại cảm giác dễ chịu cho người mặc khi vận động.

Chọn màu

trước đây, màu sắc của đồ bảo hộ lao động chỉ gồm các màu gam tối cơ bản như xanh dương, đen, xám. Ngày nay, mẫu mã cũng đã được phong phú hơn tuỳ vào từng nghề cụ thể. Các màu sáng cũng được lựa chọn để làm đồng phục bảo hộ lao động. Tuy nhiên những màu này được sử dụng cho các bộ phận làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng.

Tùy vào tính chất và vị trí công việc mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn màu sắc phù hợp

Chọn size

Size áo quần cũng là một trong những tiêu chí may đồng phục bảo hộ chất lượng. Một bộ đồng phục vừa vặn với kích thước cơ thể sẽ giúp người mặc trông đẹp hơn, gọn gàng hơn và dễ vận động khi làm việc.

3. Tại sao nên may đồng phục bảo hộ tại Đồng phục Bốn Mùa?

Áo đồng phục lao động bền chất lượng

Đồng phục Bốn Mùa là đơn vị uy tín hàng đầu trong việc cung cấp đồng phục bảo hộ lao động cho doanh nghiệp tại Hà Nội. Các sản phẩm tại Đồng Phục Bốn mùa đều đạt chất lượng cao, an toàn và bền cho người lao động

Phù hợp với môi trường làm việc

Đồng phục Bốn Mùa cung cấp đồ bảo hộ lao động phù hợp cho từng ngành nghề, cho từng vị trí công việc cụ thể. Đơn vị đã nhận hàng nghìn đơn đặt áo thun đồng phục, áo bảo hộ, áo sơ mi , in thêu đồng phục cho nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc.

Áo đồng phục tại Đồng phục Bốn Mùa bền, chất lượng cao

Dễ sử dụng và bảo quản

Các sản phẩm do Đồng phục Bốn Mùa may đều được đơn giản hoá ở công đoạn bảo trì và sửa chữa sản phẩm. Các sản phẩm tại đây rất dễ sử dụng và nếu có xảy ra vấn đề, doanh nghiệp sẽ giúp khách hàng thuận tiện trong việc bảo dưỡng.

Trọng lượng nhẹ

Bảo vệ tốt, an toàn khi sử dụng và linh hoạt trong di chuyển là yếu tố mà Đồng phục Bốn Mùa khi may đồ đều suy nghĩ đến. Với trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật may tiên tiến cùng với chất liệu rõ ràng, quần áo tại Đồng Phục Bốn mùa sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất.

Thoải mái khi mặc

Các sản phẩm tại Đồng Phục Bốn Mùa đều dựa trên số cơ thể sẵn có của khách hàng để may nhằm đảm bảo vừa vặn, phù hợp size với tất cả mọi người dù là nam hay nữ.

Áo đồng phục được may vừa vựa đảm bảo thoải mái cho người mặc

Đồng Phục Bốn Mùa là đơn vị sản xuất đồng phục bảo hộ lao động giá rẻ, bền , đẹp, chất lượng mà bạn không nên bỏ qua. Đơn vị tự tin là nơi cung cấp sản phẩm có giá thành tốt nhất Hà Nội và cam kết hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu sản phẩm không đạt chuẩn và không đáp ứng yêu cầu.

P.V