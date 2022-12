7 mẹo giúp bạn có động lực duy trì tập thể dục trong mùa đông

Mùa đông đã tới. Chạy bộ hoặc tập thể dục khi trời lạnh bên ngoài có vẻ không phải là một điều dễ thực hiện, ngay cả khi bạn muốn làm điều đó nhưng lại thiếu đi động lực và quyết tâm thực hiện. Một số mẹo có thể giúp bạn có động lực duy trì tập thể dục vào mùa đông vì lợi ích sức khỏe của chính mình.

Tập luyện trong nhà

Nếu bạn sống ở vùng có thời tiết rất lạnh, các bài tập trong nhà có thể là một lựa chọn tốt hơn. Môi trường càng ấm thì càng thuận lợi cho việc tập luyện và bạn càng cảm thấy có động lực hơn để thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào.

Các bài tập trong nhà có thể là một lựa chọn tốt hơn vào những ngày lạnh.

Mặc trang phục tập luyện phù hợp

Thông thường ở nơi có khí hậu ẩm ướt, hãy chọn quần áo cotton vì nó hấp thụ độ ẩm (mồ hôi). Nhưng vào mùa đông, bạn nên tránh điều đó vì nếu quần áo của bạn bị ẩm ướt, nó sẽ khiến bạn cảm thấy lạnh hơn.

Vì vậy, hãy chọn quần áo thể thao làm từ hỗn hợp bông hoặc sợi tổng hợp vì chúng hút ẩm ít hơn 50% so với bông.

Đừng bỏ qua việc khởi động và giãn cơ

Mùa đông hay không thì việc khởi động trước khi tập luyện là vô cùng cần thiết. Nhưng trong thời tiết lạnh, việc khởi động trở nên bắt buộc.

Khi tập thể dục ở nhiệt độ lạnh hơn, bạn có nguy cơ bị bong gân và chấn thương cao hơn. Khởi động sẽ làm tăng lưu thông máu và nhiệt độ cốt lõi của cơ bắp, điều này có thể ngăn ngừa chấn thương trong quá trình tập luyện mùa đông.

Trên thực tế, bạn thậm chí có thể thực hiện một số bài tập khởi động ở nhà trước khi đi tập luyện. Bằng cách này, bạn sẽ ít cảm thấy lạnh hơn khi bước ra ngoài.

Tương tự như vậy, việc giãn cơ có mục tiêu là điều bắt buộc sau khi tập luyện. Cơ bắp của chúng ta co lại trong thời tiết lạnh hơn và dễ bị mất nước, chuột rút và co thắt. Giãn cơ có mục tiêu có thể ngăn ngừa chuột rút hoặc co thắt có thể ảnh hưởng đến việc tập luyện của bạn vào ngày hôm sau.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể vào mùa đông

Để giữ cho làn da của bạn không bị khô, hãy uống nhiều nước trong quá trình tập luyện.

Không khí mùa đông không chỉ lạnh mà còn khô. Để giữ cho làn da của bạn không bị khô, hãy uống nhiều nước trong quá trình tập luyện.

Cần phải biến điều này thành một thói quen bắt buộc vì bạn có thể không thấy khát lắm do thời tiết lạnh nhưng cơ thể vẫn có thể bị mất nước.

Đưa tập luyện không ngưng nghỉ vào quá trình tập luyện mùa đông của bạn

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy lạnh giữa các hiệp, hãy thực hiện 10-20 lần lặp lại động tác squat giữa 2 bài tập.

Chân là nhóm cơ lớn nhất sẽ tạo ra nhiều nhiệt nhất. Nếu bạn không quen ngồi xổm, bạn có thể chạy bộ tại chỗ trong 60 giây.

Điều này sẽ duy trì sự lưu thông máu của bạn và giúp bạn không cảm thấy lạnh hoặc uể oải.

Rủ thêm người tập luyện cùng

Một đối tác tập luyện có động lực cũng sẽ giúp giữ mức độ động lực của bạn cao.

Thật dễ dàng để hủy tập luyện nếu bạn làm điều đó một mình. Vì vậy, tìm một người bạn, hàng xóm hoặc đồng nghiệp thích tập thể dục. Một đối tác tập luyện có động lực cũng sẽ giúp giữ mức độ động lực của bạn cao.

Đừng bỏ cuộc

Trong suốt mùa đông, đôi khi rất khó để có động lực mặc quần áo tập và ra khỏi nhà để tập luyện. Nếu bạn thấy mình trong tình huống như vậy, hãy tập luyện ở nhà.

Một buổi tập luyện cân nặng tốt cho cơ thể sẽ tốt hơn nhiều so với việc bạn bỏ tập hoàn toàn.

Bạn chỉ cần chọn video tập luyện trực tuyến yêu thích của mình và tập theo. Nói như các chuyên gia thể lực, bài tập tốt nhất là bài tập mà bạn đã tập! Vì vậy, hãy ghi nhớ điều này thay vì bỏ lỡ buổi tập của bạn hoàn toàn.

Theo SK&ĐS