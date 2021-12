8 tỉnh, thành “phủ” xong vaccine mũi hai

8 tỉnh, thành đã tiêm vaccine mũi hai cho tất cả dân số trưởng thành; 40 địa phương hoàn thành bao phủ mũi một, theo cập nhật của Bộ Y tế ngày 7/12.

Đến hết ngày 6/12, Việt Nam đã tiêm được 128 triệu liều vaccine Covid-19; trong đó tiêm mũi một là 73,3 triệu liều, tiêm mũi hai 54,4 triệu liều.

Các địa phương đã phủ mũi hai cho tất cả dân số từ 18 tuổi, gồm: Long An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hậu giang, Điện Biên.

Ngoài ra, 9 địa phương khác đã tiêm vaccine mũi hai cho 90% dân số trở lên, gồm: Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đăk Nông.

40 tỉnh, thành đã hoàn thành bao phủ mũi một, gồm: Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Hải Phòng, Bắc Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Gia Lai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bến Tre, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Phú Yên, Hà Nam, Lạng Sơn, Lào Cai, Hậu Giang, Đăk Nông, Điện Biên, Ninh Thuận, Lai Châu, Yên Bái.

Người dân Hà Nội tiêm vaccine Covid-19, tháng 9/2021. Ảnh: Giang Huy

Hai tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi một thấp nhất cả nước là Hòa Bình và Quảng Nam, mới đạt hơn 81% dân số. Tất cả 63 tỉnh, thành đều đã phủ mũi một cho 80% dân số trở lên.

Tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi hai thấp nhất là Thanh Hóa, với 28%. Ngoài ra, các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi hai dưới 50% là: Thái Bình, Nam Định, Quảng Nam, Sơn La, Tuyên Quang.

Cách đây hai tuần, Sơn La là tỉnh có tỷ lệ phủ vaccine thấp nhất cả nước với 61% dân số được tiêm mũi một; 18% tiêm đủ hai mũi. Đến nay, tỉnh đã phủ được vaccine mũi một cho 89% dân số; 36% dân số được tiêm đủ liều.

TS Phạm Quang Thái, trưởng Văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết số lượng vaccine hiện nay đủ cung ứng cho các địa phương phủ mũi hai cho tất cả dân số trưởng thành. Tuy nhiên, mục tiêu đến hết năm 2021 có bao phủ được vaccine mũi hai cho toàn bộ dân số hay không “còn tùy thuộc vào sự linh hoạt của các địa phương”.

Theo ông Thái, có nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ bao phủ vaccine. Đơn cử, hiện nay việc đi lại giữa các địa phương thuận lợi, nên nhiều người đã tiêm mũi một ở nơi này, nhưng lại đi học tập, lao động, công tác ở nơi khác. Tuy nhiên, nơi họ đang ở hiện chưa có hoặc hết loại vaccine để tiêm mũi hai. “Đây là vấn đề khó khăn, bởi chưa có chiến dịch tiêm chủng nào sử dụng nhiều loại vaccine như lần này”, ông Thái nói.

Vì vậy, ông đề nghị các tỉnh tăng cường truyền thông và có sự phối hợp với nhau, để người dân được biết nơi nào có loại vaccine họ cần để tiêm mũi hai.

“Vấn đề hiện nay không phải là thiếu vaccine để bao phủ mà là làm sao để triển khai chiến dịch tiêm chủng an toàn, hiệu quả, tháo gỡ các khó khăn nêu trên”, ông Thái nêu quan điểm.

Dù chưa bao phủ được vaccine mũi hai cho tất cả dân số trưởng thành, nhưng ông Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Yên Bái, bày tỏ lạc quan hết tháng 12/2021, sẽ hoàn thành mục tiêu này.

Yên Bái đã tiêm đủ hai mũi cho 93% dân số. “Hiện chúng tôi đã được cấp đủ số lượng vaccine, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành tiêm chủng đủ hai mũi cho tất cả dân số trưởng thành”, ông Hùng nói.

Tại cuộc họp hôm 5/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, phấn đấu chậm nhất trong tháng 12 cơ bản hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho người từ 12-18 tuổi; đẩy mạnh việc tiêm mũi 3, trong đó ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên và các nhóm tuyến đầu.

“Nếu cần thiết thì tăng cường lực lượng chi viện, hỗ trợ các địa phương trong tiêm chủng như đã làm trước đó”, Thủ tướng nói. Ông cũng đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về một số nội dung liên quan tới vaccine, trong đó có khả năng, chủ trương, phương án tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên trên cơ sở khoa học, an toàn, phù hợp diễn biến dịch bệnh trong nước và thực tiễn các nước.

Theo Viết Tuân/VNE