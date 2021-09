Ba quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch

Quận 7 và 2 huyện Củ Chi, Cần Giờ của TP Hồ Chí Minh gần như không phát hiện thêm ca nhiễm mới sau 5 vòng xét nghiệm.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 11/9.

TP Hồ Chí Minh có 3 địa bàn đã kiểm soát được dịch là quận 7 và 2 huyện Củ Chi, Cần Giờ. Cơ quan chức năng nhận định trong thời gian tới, thành phố đông dân nhất cả nước sẽ tiếp tục giảm cả số ca nhiễm và số ca tử vong.

Số F0 tử vong ở TP Hồ Chí Minh trong tuần qua giảm 30%. Ảnh: Duy Hiệu

Tại Bình Dương, trong tuần số F0 đã giảm mạnh so với trước (giảm 27%), Ban Chỉ đạo nhận định số ca mắc và số ca tử vong ở địa phương này sẽ tiếp tục giảm. Còn tại Hà Nội sẽ ghi nhận một số ca mắc, chùm ca bệnh rải rác trong cộng đồng, vẫn còn các ca lây nhiễm không rõ nguồn lây. Do vậy, thành phố cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm để phát hiện sớm các ca nhiễm trong cộng đồng.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, so với tuần trước, tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người xét nghiệm trong cộng đồng trong cả nước giảm từ 1,9% xuống còn 1,6%. Tỷ lệ này cũng giảm mạnh ở TP Hồ Chí Minh từ 3,7% xuống 1,4%, Long An giảm từ 2% xuống 0,5%, Tiền Giang giảm từ 1,2% xuống 0,2%.

Về việc xét nghiệm đối với các vùng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao (vùng cam, vùng đỏ), Ban Chỉ đạo nhận định các địa phương đã triển khai xét nghiệm cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu. Các vùng đỏ của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai đã được quét xét nghiệm đến lần thứ 3 và tỷ lệ hiện nhiễm qua 3 vòng xét nghiệm đã giảm rõ rệt. Riêng quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ của TP Hồ Chí Minh gần như không phát hiện thêm ca nhiễm mới sau 5 vòng xét nghiệm.

Một số địa phương khác từng có số mắc cao cũng giảm tỷ lệ lây nhiễm, như Đà Nẵng giảm 60%, Long An giảm 3%. Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó TP Hồ Chí Minh giảm, Đồng Nai giảm 50%, Long An giảm 30%, Tiền Giang giảm 70%.

Về kết quả thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch, nhóm 1 (đang kiểm soát tốt dịch bệnh) có 8 tỉnh gồm Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau.

Nhóm 2 (đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch), có 12 địa phương: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu.

Nhóm 3 (cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch) gồm 3 địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang.

Theo Bộ Y tế, so với tuần trước, các địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch là: Vĩnh Long, Trà Vinh (từ nhóm 2 lên nhóm 1) và Long An, Tiền Giang (từ nhóm 3 lên nhóm 2). Riêng Kiên Giang có số mắc mới trong cộng đồng gia tăng 69,7% so với tuần trước đó nên chuyển từ nhóm 2 xuống nhóm 3.

