Nhà sưu tầm lãi đậm nhờ mua bức tượng cũ

Theo The Value, tại phiên đấu giá do công ty Sungari tổ chức đầu tháng 7, tác phẩm của nghệ nhân gốm Hà Chiêu Tông (1522-1600) đạt hơn 12 triệu nhân dân tệ (39,7 tỷ đồng). Chủ mới của bức tượng không công khai danh tính.

Chủ cũ làm nghề bán đồ cũ ở sạp vỉa hè. Anh từng quay video bức tượng và đăng trên Douyin để quảng cáo, sau đó bán tượng với giá 400 tệ (1,3 triệu đồng). Trong video, tác phẩm ố bẩn, có vết nứt, trông cũ kỹ.

Tuy nhiên sau khi được vệ sinh, bức tượng sáng bóng, hiển thị dòng chữ Hà Chiêu Tông. Người mua mang tác phẩm cho chuyên gia giám định, sau đó đem đấu giá.

Bức tượng khi chưa được lau rửa. Ảnh: The Value

Bức tượng Bồ Đề Đạt Ma xuất xứ thời Minh, là một trong tác phẩm hiếm hoi của Hà Chiêu Tông còn lưu giữ đến nay. Các chuyên gia cổ vật của trang The Value nhận định vết nứt ở tượng thuộc dạng “diêu liệt”, nghĩa là người nung biết vết nứt nhưng vẫn giữ lại tác phẩm, không coi đó là nhược điểm quá lớn. Vết nứt này không phải do người đời sau sơ suất gây ra.

Phần gương mặt Bồ Đề Đạt Ma tinh xảo, các đường nét áo mềm mại, phủ lên tay và chân tượng. Tác phẩm thuộc dạng đồ sứ Đức Hóa, được sản xuất ở huyện Đức Hóa, tỉnh Phúc Kiến. Loại đồ sứ này nổi tiếng vì độ sáng bóng như ngọc. Đề tài phổ biến của dòng Đức Hóa là các nhân vật trong Phật giáo.

Phần vải choàng được đánh giá uyển chuyển như nước, đòi hỏi tay nghề, kỹ thuật cao. Ảnh: The Value

Các tên tuổi lớn nhất của dòng sứ là Hà Chiêu Tông, Lâm Chiêu Cảnh, Trần Vỹ, Trương Thọ Sơn, trong đó họ Hà đạt thành tựu lớn nhất. Ông chú trọng khắc họa biểu cảm, thần thái của tượng, khiến các tác phẩm toát vẻ siêu phàm, thoát tục.

Hiện, chỉ một vài tượng của Hà Chiêu Tông được lưu giữ trong các bảo tàng. Một tác phẩm tương tự nằm ở Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Mỹ). Bảo tàng Cố Cung (Trung Quốc) lưu giữ bức Đạt Ma quá hải.

Theo VNE