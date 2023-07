Sai lầm hay gặp khi dùng viên uống làm trắng da

Nhiều chị em mong muốn làm trắng da nên đã kết hợp các biện pháp “trong uống ngoài bôi” để đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nóng vội mà nhiều khi gặp phải sai lầm mà lợi bất cập hại.

1. Các thuốc làm trắng da đường uống

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu Cao Như Đạt (Bệnh viện Quân y 268), các thuốc đường uống làm trắng da hiện nay đều có một số thành phần chính sau:

- Chất chống oxy hóa vitamin C : Có thể tác động làm giảm sự hình thành sắc tố da, đồng thời giảm tác hại do tia UV gây nên. Do đó vitamin C vừa hỗ trợ làm sáng da, vừa giúp quá trình điều trị nám tốt hơn, giúp da sáng đều màu.

- Glutathion, L-cystine, collagen, hyaluronic acid... là những hoạt chất có tác dụng ngăn chặn quá trình sản sinh sắc tố melanin trong cơ thể, từ đó giúp da trắng sáng và săn chắc hơn.

Trên thị trường hiện nay quảng cáo rất nhiều loại viên uống trắng da , với tác dụng trắng nhanh và trắng siêu tốc. Cũng chính vì nhiều loại và nhiều trang mạng bán hàng với những lời quảng cáo “có cánh”, nên nhiều chị em đã mua về sử dụng mà không lường được hết các tác hại khi sử dụng thuốc bừa bãi; thuốc không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt là với viên uống làm trắng da siêu tốc, khi cấu trúc da đột ngột bị thay đổi do tác động của thuốc, cơ thể sẽ không thích nghi kịp và gây ra những tác hại khôn lường.

Muốn làm trắng da an toàn và hiệu quả, cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu.

2. Những sai lầm khi sử dụng viên uống trắng da

Mong muốn có làn da trắng đẹp hơn là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, để làm được điều này cần có thời gian và tuân theo trình tự. Nếu sốt ruột và sử dụng viên uống sáng da sai cách thì sẽ nhận hậu quả tiền mất tật mang.

Theo BS.Cao Như Đạt, trong lâm sàng thường gặp một số sai lầm khi uống viên làm sáng da sau:

- Uống quá liều lượng khuyến cáo: Quá liều khuyến cáo không giúp tác dụng điều trị tăng lên mà còn khiến tác dụng phụ nhiều hơn. Ví dụ, viên uống glutathione, trong đó cysteine - thành phần chính của glutathione có tác dụng làm giảm việc sản xuất melanin (sắc tố cấu thành màu sắc của da). Nếu số lượng melanin giảm, da sẽ sáng lên. Do đó, những người có mức cysteine cao thì da sẽ sáng hơn người có mức cysteine thấp. Tuy nhiên, việc lạm dụng glutathione đưa từ bên ngoài vào cơ thể sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm như dị ứng, hoại tử biểu bì da…

- Không kết hợp các sản phẩm với nhau: Nếu muốn làn da trắng sáng, khỏe đẹp hơn, việc kết hợp những sản phẩm uống sẽ đem lại kết quả tốt hơn dùng đơn độc. Ngoài các thuốc đường uống, còn cần sử dụng các biện pháp chăm sóc da từ bên ngoài mới mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.

- Không kiên trì sử dụng: Một liệu trình dùng thuốc làm sáng da cần sử dụng sản phẩm uống 3 tháng. Nhiều chị em do sốt ruột mới chỉ uống thuốc được 1-2 tháng, chưa thấy tác dụng thì lại bỏ dở liệu trình. Thậm chí nhiều người còn tìm đến sản phẩm làm trắng siêu tốc không rõ nguồn gốc. Đây là sai lầm có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, rất khó khắc phục.

- Không kết hợp với kem chống nắng : Nhiều chị em chỉ sử dụng viên uống và bôi kem làm sáng da nhưng lại chủ quan mà bỏ qua bước sử dụng kem chống nắng, cũng không mang lại hiệu quả. Ba yếu tố quan trọng nhất để làm đều màu, mờ nám, làm sáng da đó là: Kết hợp bôi kem chống nắng cùng thuốc làm sáng da đường bôi và đường uống.

- Thức khuya và hay căng thẳng: Nếu bạn thức khuya và thường xuyên căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến các hormone, trong đó hormone nội tiết sẽ khiến da bị quầng thâm, sạm màu, màu không đều, nám dễ xuất hiện. Và việc sử dụng các sản phẩm làm sáng da cũng không mang lại kết quả như mong đợi.

3. Dùng viên uống trắng da thế nào cho đúng?

Màu da sáng hay tối có nguyên nhân chính từ yếu tố di truyền và yếu tố môi trường. Trong đó, nếu là do môi trường thì rất dễ can thiệp, chỉ bằng cách chăm sóc và bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời, khói, bụi và sử dụng đúng sản phẩm, đúng cách… thì sau một thời gian, làn da sẽ sáng lên; còn do yếu tố di truyền thì khó tác động hơn.

Với phụ nữ có làn da tối màu, sạm màu do di truyền, muốn cải thiện làn da, màu da, trước hết cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được khám, đánh giá về sức khỏe làn da. Từ đó mới đưa ra được lời khuyên đúng đắn về các sản phẩm làm sáng da. Bác sĩ cũng sẽ tư vấn về tác dụng có lợi cũng như nguy cơ gặp phải tác dụng phụ khi dùng thuốc để chị em cân nhắc sử dụng. Trong đó, việc tuân thủ liệu trình điều trị là bước cực kỳ quan trọng.

Không nên lạm dụng thuốc làm trắng da vì lợi bất cập hại.

Theo BS.Cao Như Đạt, hàm lượng cũng như liệu trình dùng thuốc làm sáng da chung phải thực hiện như sau:

- Vitamin C: Liều lượng theo khuyến cáo của bác sĩ, thời gian điều trị khoảng 3 tháng/đợt, sau đó cần dừng lại; nên uống vào buổi sáng với nhiều nước và có thể uống kèm với các loại viên uống chống oxy hóa tổng hợp như glutathione, l-cystine, collagen...

- Viên uống glutathione: Nên sử dụng liên tục trong khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn 4 -5 tháng (tùy vào hàm lượng sử dụng). Sau đó nên nghỉ 2-3 tháng và có thể tái sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Viên uống L-cystine: Là một phần cấu tạo nên glutathione, dù tác dụng không được như glutathione, nhưng L-cystine cũng có khả năng làm sáng da hiệu quả.

Tuy nhiên, tùy từng người, tùy từng tình trạng da mà bác sĩ có thể điều chỉnh hàm lượng thuốc cũng như thời gian sử dụng. Do đó, chị em không nên tự ý dùng thuốc hoặc mách bảo người khác sử dụng thuốc giống mình.

Theo SK&ĐS