Thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ thế nào?

Tết Nguyên đán sắp tới, dù nhiệt độ trung bình được dự báo là cao hơn nhiều năm song cần đề phòng có đợt lạnh ngắn và đột ngột có thể gây mưa đá trong dịp cuối năm và đầu năm mới ở các tỉnh phía Bắc.

Miền Bắc có thể đón Tết ấm

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán có thể có 2 đợt không khí lạnh mức nhẹ. Đợt gần nhất vào khoảng ngày 10/1-12/1, đợt tiếp theo rơi vào tiết Đại hàn ngày 21/1 và kéo dài tới giáp tết. Cả hai đợt không khí lạnh đều ở mức nhẹ nên nền nhiệt không xuống quá sâu. Vào tuần cuối năm âm lịch có thể có mưa phùn ở phía Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, bắt đầu những ngày đầu năm mới, thời tiết có xu hướng ấm dần lên theo kết quả phân tích từ 12 mô hình dự báo trên thế giới.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, nhiệt độ tháng 1/2024 có xu hướng cao hơn từ 1 – 1,5 độ C so với trung bình cùng thời kỳ của các năm trước. Nhiệt độ tháng 2/2024 (trừ tuần đầu tiên) có xu hướng cao hơn từ 1,5 - 2 độ C so với trung bình cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng có đợt lạnh ngắn và đột ngột có thể gây mưa đá trong dịp cuối năm và đầu năm mới ở các tỉnh phía Bắc. Nguyên nhân do nền nhiệt được nung nóng giai đoạn dài khi có không khí lạnh mạnh đột ngột về sẽ tạo chênh lệch áp suất ở các tầng khí quyển kết hợp hơi ẩm nóng bốc hơi gặp không khí lạnh ngưng tụ ở các tầng khí quyển cao.

Tết Nguyên đán nhiều khả năng thời tiết ấm nhưng đề phòng khả năng xảy ra các đợt không khí lạnh ngắn ngày.

Khu vực TP. HCM miền Đông Nam Bộ có khả năng cao sẽ đón một thời gian nắng nóng kéo dài đến Tết Nguyên đán. Cần đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra ngay sau Tết.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng:

Miền núi phía Bắc: Đa số các ngày trời nồm ẩm vào đêm và sáng, có thể có mưa nhỏ trong các ngày 10 và 11/1, ngày 17 và ngày 20/1. Nhiệt độ dao động từ 17-20 độ C, Giai đoạn 11-12/1 có nhiệt độ từ 11-15 độ C. Giai đoạn 22-27/1 có nhiệt độ từ 8 – 13 độ C.

Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ: Đa số các ngày có nắng. Có 2 đợt mưa nhỏ rải rác và ngắn trong khoảng các ngày 11/1 – 12/1, và 17/1, 22/1. Giai đoạn 11-12/1 có nhiệt độ từ 15-18 độ C. Giai đoạn 22-27/1 có nhiệt độ từ 15-18 độ C. Các ngày khác có nhiệt độ từ 20-25 độ C.

Khu vực Nghệ An tới Thừa Thiên Huế: Đa số các ngày có nắng. Có 2 đợt mưa nhỏ rải rác và ngắn trong khoảng các ngày 11/1 – 12/1, 15/1, và ngày 21 - 22/1. Giai đoạn từ 11/1-12/1 có nhiệt độ khoảng 17-20 độ C. Giai đoạn từ 22-27/1 có nhiệt độ khoảng 16-20 độ C. Các ngày khác có nhiệt độ từ 20-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: Đa số các ngày có nắng. Có 2 đợt mưa nhỏ rải rác và ngắn trong khoảng các ngày 11/1 – 12/1, và ngày 21 - 22/1. Đa số các ngày có nhiệt độ từ 22 độ C đến 28 độ C.

Các tỉnh từ Bình Định đến Vũng Tàu: Trời nắng nóng, không mưa cho tới ngày 22/1. Giai đoạn sau 22/1 có thể có mưa và giảm nhiệt chút nhưng không lạnh.

Tây Nguyên trời nắng không mưa. Nhiệt độ dao động từ 22-25 độ C.

Nam Bộ trời nắng nóng, vào buổi chiều một số ngày có thể có mưa dông cục bộ trong phạm vi hẹp. Nhiệt độ dao động từ 29 đến 34 độ C. Cá biệt có một số ngày trên 35 độ C.

Đồng bằng sông Cửu Long: Trời nắng nóng không mưa cho tới ngày 22/1. Nhiệt độ dao động từ 29 đến 34 độ C. Cá biệt có một số ngày trên 35 độ C. Đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra ngay sau Tết Nguyên đán.

El Nino làm nền nhiệt trung bình tháng 1-3/2024 tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Trong ba tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%. Trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới.

Trong ba tháng đầu năm 2024, hoạt động của không khí lạnh có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm nên số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh (đặc biệt trong tháng 01-02/2024) gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và băng giá, sương muối ở khu vực vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa Đông Xuân 2023-2024 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.

Về diễn biến của mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm tại khu vực Nam Bộ (tập trung ở miền Đông), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng ở các khu vực có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo ba tháng đầu năm 2024 ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, do vậy tình trạng khô hạn có thể kéo dài trong thời kỳ này.

Gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tháng 1-3/2024, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 1,0-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa trong ba tháng đầu năm 2024 có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm với tổng lượng mưa tháng 01/2024 phổ biến 15-30mm, tổng lượng mưa tháng 02/2024 phổ biến 20-50mm, tổng lượng mưa tháng 3/2024 phổ biến 40-80mm.

Khu vực Trung Bộ: Tháng 1/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Nam phổ biến từ 70-130mm (cao hơn từ 5-20mm so với trung bình nhiều năm). Tháng 2/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Nam phổ biến từ 40-80mm, (xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Tháng 3/2024, tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm (ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm), riêng khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận tổng lượng mưa khoảng 20-40mm (thấp hơn 5-15mm so với trung bình nhiều năm).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ tháng 01-02/2024, phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa tháng 3/2024 khoảng từ 15-30mm (thấp hơn 5-15mm so với trung bình nhiều năm).

Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu, tổng lượng mưa tháng 01/2024, phổ biến cao hơn từ 20-40%; tháng 02-3/2024 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa tháng 01/2024 phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm; tháng 02/2024 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, tháng 3/2024 thấp hơn 20-40%. Khu vực hạ lưu, tổng lượng mưa tháng 01/2024 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 02-3/2024 thấp hơn từ 30-60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tin liên quan: Dự báo thời tiết Hà Tĩnh tuần đầu năm mới Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 5 và 6/1, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu ảnh hưởng không khí lạnh suy yếu nên thời tiết có mưa nhỏ vài nơi ở phía Nam.

Theo SK&ĐS