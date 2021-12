Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam nói gì về gia hạn sử dụng vaccine COVID-19 Pfizer?

Có 3 yêu cầu bảo quản vaccine như sau: - Pfizer-BioNTech COVID-19 có thể được bảo quản trong tủ âm sâu từ - 90 đến - 60 độ C với thời gian lên đến 9 tháng - Sau khi lấy ra khỏi tủ âm sâu, lọ vaccine chưa pha có thể được bảo quản tối đa 31 ngày ở nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C, trước khi sử dụng - Trong thời hạn sử dụng 9 tháng, các lọ chưa mở có thể được bảo quản và vận chuyển ở -25 ° C đến -15 ° C trong thời gian tối đa 2 tuần.