Vinh giảm cấp giãn cách xã hội từ 0h sáng 13/9

Nghệ An: Hơn 243.500 người được tiêm vắc xin Sáng 12-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông báo 5 ca COVID-19 mới, đều là F1 đã được cách ly từ trước. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.783 bệnh nhân COVID-19 tại 21/21 địa phương, trong đó có 10 người tử vong, hiện đang điều trị cho 663 bệnh nhân. Đến nay, Nghệ An đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 243.515 liều, có 67.857 người tiêm đủ 2 mũi. Nghệ An có quy mô dân số hơn 3,5 triệu người.