WHO kêu gọi các nước tăng cường theo dõi và thực hiện biện pháp phòng COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Tuban gần Denpasar, Indonesia, ngày 16/2/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo báo cáo của cơ quan này, trong thời gian 28 ngày từ ngày 20/11-17/12, số ca mắc trên toàn cầu tăng đáng kể, với 105 nước ghi nhận tổng cộng 850.000 ca mắc mới - tăng 52% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó. Ngược lại, số ca tử vong mới do COVID-19 giảm 8%, với hơn 3.000 ca.

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á báo cáo số ca mắc tăng cao một cách đáng lo ngại, với 388% trong gần 1 tháng. Indonesia ghi nhận số ca mắc mới tăng cao nhất khu vực, với 3.725 ca. Báo cáo của WHO cũng cho thấy số ca mắc tăng đáng kể tại các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan. Cụ thể, Ấn Độ có thêm 3.241 ca mắc và 21 ca tử vong trong thời gian 28 ngày.

Dù số ca tử vong mới giảm trên toàn cầu, Ấn Độ ghi nhận số ca bệnh nặng tăng 425%, trong khi Indonesia là 317%, Thái Lan 220%. Báo cáo của WHO cũng cho thấy số ca nhập viện và cần được điều trị tích cực trên thế giới tăng.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dài hạn đối với COVID-19, WHO nhấn mạnh cần duy trì các nỗ lực xét nghiệm, giải trình tự gene và báo cáo. Cơ quan y tế toàn cầu này kêu gọi các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2 gây bệnh COVID-19 cũng như biến thể JN.1. WHO cũng hối thúc các nước Đông Nam Á triển khai những hoạt động phòng ngừa.

Virus gây bệnh COVID-19 tiếp tục tiến hóa, biến đổi và lưu hành trên toàn cầu. Giám đốc của WHO phụ trách khu vực Đông Nam Á, Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh cho biết dù bằng chứng hiện nay cho thấy nguy cơ rủi ro gia tăng đối với sức khỏe con người do biến thể phụ JN.1 là thấp, song giới chức y tế cần tiếp tục theo dõi sự phát triển của những biến thể này để điều chỉnh biện pháp đối phó. Theo đó, các nước cần tăng cường giám sát và giải trình gene, cũng như đảm bảo chia sẻ dữ liệu với nhau.

Ngày 18/12 vừa qua, WHO đã phân loại JN.1 là một biến thể được quan tâm, song cho biết biến thể này không gây ra nhiều mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. WHO cũng cho biết các loại vaccine hiện tại vẫn có tác dụng bảo vệ người bị lây nhiễm khỏi các biến chứng nặng và nguy cơ tử vong do JN.1 cũng như các biến thể đang lưu hành khác của virus SARS-CoV-2.

Theo baotintuc.vn