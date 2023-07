WHO tuyên bố đường nhân tạo aspartame là chất có thể gây ung thư

Đường nhân tạo aspartame là một “chất có thể gây ung thư” nhưng vẫn an toàn khi tiêu thụ ở mức đã được cho phép trước nay, hai nhóm có liên kết với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố hôm 14.7.

Đánh giá về aspartame được Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), WHO, Ủy ban chuyên gia hỗn hợp của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) về phụ gia thực phẩm (JECFA) phối hợp thực hiện.

Trích dẫn “bằng chứng hạn chế” về khả năng gây ung thư ở người, IARC đã phân loại aspartame là “chất có thể gây ung thư cho người” (IARC nhóm 2B) và JECFA tái khẳng định lượng tiêu thụ “có thể chấp nhận được” là 40 mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể người dùng.

Hai cơ quan này đã tiến hành điều tra độc lập trước khi đồng thuận coi aspartame là chất có thể gây ung thư.

Aspartame là một loại đường hóa học được dùng thay cho đường tự nhiên trong thực phẩm và dược phẩm - Ảnh: Internet

Nhóm 2B là cấp độ cao thứ 3 trong số 4 cấp độ mà IARC dùng để phân loại những chất có thể gây ung thư, được xác định khi có bằng chứng hạn chế nhưng chưa đủ thuyết phục ở người hoặc mới có bằng chứng thuyết phục trong thí nghiệm động vật.

“Các đánh giá về aspartame đã chỉ ra rằng mặc dù tính an toàn không phải là mối quan tâm chính ở liều lượng thường được sử dụng, nhưng các tác động tiềm tàng đã được mô tả cần được điều tra bằng nhiều nghiên cứu tốt hơn” - TS Francesco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của WHO cho biết.

WHO cũng trấn an rằng liều lượng tối đa cho phép - dưới 40 mg trên 1 kg trọng lượng cơ thể - tương đương với việc một người trưởng thành phải uống đến 9-14 lon nước ngọt ăn kiêng mỗi ngày, nếu như họ không dùng thêm bất cứ thực phẩm chứa aspartame nào khác.

Aspartame được sử dụng rộng rãi từ những năm 1980 như một chất tạo ngọt cho thực phẩm cũng như trong các loại thức uống giải khát có gas dành cho người ăn kiêng, trong kẹo cao su, ngũ cốc ăn sáng và cả thuốc ho. Năm 1981, JECFA từng cho rằng aspartame an toàn nếu con người tiêu thụ một lượng hợp lý hằng ngày.

