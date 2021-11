WHO xếp Omicron (B.1.1.529) là biến thể SARS-CoV-2 mới đáng quan ngại

WHO đã đặt tên cho biến thể COVID-19 mới B.1.1.529 là Omicron, đồng thời phân loại vào dạng biến thể đáng quan ngại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2, lần đầu tiên phát hiện ở Nam Phi B.1.1.529 vào dạng biến thể đáng quan ngại (Variant of Concern-VOC), đồng thời yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát và giải trình tự gene virus biến thể mới này.

Nam Phi đã chứng kiến các ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến trong những tuần mới đây, trùng hợp với việc phát hiện ra biến thể B.1.1.529.

Biến thể mới này giờ được đặt tên là Omicron, lần đầu được phát hiện qua thu thập mẫu xét nghiệm tại Nam Phi vào ngày 9/11, và lần đầu tiên được báo cáo lên WHO vào ngày 24/11.

Theo định nghĩa của WHO, biến thể đáng quan ngại là khi nó dẫn đến một trong những thay đổi lớn ở cấp độ y tế công cộng toàn cầu như sau: - Biến thể làm tăng khả năng lây lan dẫn tới thay đổi bất lợi về dịch tễ học COVID-19; - Gia tăng độc lực virus hoặc thay đổi về tình trạng lâm sàng; - Biến thể gây giảm hiệu quả trong phòng ngừa như chẩn đoán, vaccine và các biện pháp điều trị.

“Biến thể mới này có số lượng lớn các đột biến gene khác nhau, một vài đột biến gene virus vào hàng đáng quan ngại”, WHO cho hay trong một tuyên bố. Trong khi đó, WHO cảnh báo gia tăng nguy cơ tái nhiễm khi so sánh với các biến chủng khác, bởi số lượng ca nhiễm mắc biến thể Omicron đang tăng lên ở hầu hết các địa phương của Nam Phi.

Liên quan tới Omicron-biến thể đáng quan ngại mới nhất này, WHO kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cường giám sát đồng thời giải trình tự gene các biến thể SARS-CoV-2 đang hoành hành. Các quốc gia nộp bản giải trình tự gene đầy đủ và dữ liệu (metadata) lên cơ sở dữ liệu công, đồng thời báo cáo các ca mắc/ổ dịch biến thể Omicron đầu tiên lên WHO.

WHO cũng khuyến cáo điều tra hiện trường và đánh giá năng lực phòng thí nghiệm để hiểu rõ hơn về tác động tiềm năng của biến thể đáng quan ngại đối với dịch tễ học COVID-19, hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội và y tế công cũng như khả năng trung hòa kháng thể virus.

Trước sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người dân các nước cần thực thi các biện pháp bảo vệ để phòng tránh nguy cơ nhiễm COVID-19, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách xã hội, thông gió, mở cửa không gian trong nhà, tránh nơi đông người và tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Theo SK&ĐS