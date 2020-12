Bé gái 9 tuổi viết thư xin ông già Noel “núi quà”

"Gửi ông già Noel đáng kính, Cháu mong ông vẫn khỏe và đã trải qua một năm tuyệt vời. Thời gian qua của cháu hoàn toàn ngược lại. Cháu đã cố gắng rất nhiều để trở thành một em bé tốt nhưng cháu đã thất bại thảm hại. Thành thật mà nói thì cháu chỉ xứng đáng nhận được một cục than thôi nhưng xin ông, cháu cũng muốn nhận được một món quà Giáng sinh. Thật ra là hơn một món ạ. Dưới đây là danh sách các món quà. Ông hãy đánh dấu tick vào các ô khi ông chuẩn bị xong chúng nhé: 1. Tai nghe Airpods 2. Máy chơi điện tử 3. Một con rắn 4. PlayStation 4 và 5, Nintendo Switch 5. Một dàn máy chơi DJ 6. Vé máy bay đến Pháp (cho 5 người) 7. Một chiếc iPhone 12 8. Máy tính bảng 9. Máy tính bàn phiên bản mới nhất 10. Nước rửa tay 11. Một bộ sách The Wizards of Oz 12. Một chú gấu trúc và một con chim cánh cụt (vẫn còn sống ông nhé)".