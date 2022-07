Sôi nổi giao lưu thể thao giữa công an 6 tỉnh Việt Nam - Lào tại Hà Tĩnh

Chương trình giao lưu thể thao giữa Công an các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình với công an 3 tỉnh nước bạn Lào góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và lực lượng Công an Việt Nam - Lào.

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), sáng 27/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Quảng Bình tổ chức hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ với công an các tỉnh: Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Khăm Muộn (nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào). Chương trình có sự tham dự của hơn 300 vận động viên đến từ lực lượng công an 6 tỉnh.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã nhập cuộc thi đấu giải bóng đá với tinh thần thi đấu hết mình, đoàn kết, hữu nghị. Ảnh: đội Công an tỉnh Xiêng Khoảng so tài với đội Công an tỉnh Khăm Muộn...

Đội bóng đá Công an tỉnh Bôlykhămxay thi đấu với đội bóng đá Công an tỉnh Quảng Bình.

Các đội bóng đã mang đến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, gay cấn.

Chương trình giao lưu diễn ra từ ngày 27 - 28/7. Ngoài thi đấu bóng đá, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thêm giải đấu cầu lông và chương trình văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ; ca ngợi tình đoàn kết keo sơn, thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Văn Chung