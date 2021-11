Thu mua vải tồn kho, chỉ may cùng dịch vụ chuyên nghiệp của Toàn Thắng

Thu mua vải tồn kho, thu mua chỉ may là những dịch vụ đang trở nên khá phổ biến hiện nay. Đặc biệt khi các công ty sản xuất, may mặc ngày càng phát triển thì hoạt động này khá ưa chuộng. Vậy thu mua vải tồn kho là gì? Hãy cùng Toàn Thắng tìm hiểu.

Thu mua vải tồn kho được hiểu là gì?

Hoạt động thu mua vải tồn kho hay gọi chung là thu mua vải không còn nhu cầu sản xuất cần thanh lý, thu mua vải xuất dư. Trong quá trình sản xuất, các loại vải , chỉ may dư thừa tồn lại trong kho. Các loại vải tồn kho gồm các loại cơ bản sau:

Cotton, Kaki, kate, phi lụa, nhung, ren, tôn, lanh, cá sấu, poly, mè, sẹc, coton 100 % 2 chiều và 4 chiều, tixi 35/65, bo, thun la dông, vải Jeans, nỉ cotton Hàn Quốc…

Toàn Thắng có quy trình thu mua vải tồn kho khá chuyên nghiệp

Không chỉ vậy các vải tồn trong kho còn có các loại như: đầu khúc, đầu cây, vải quá đát, vải dính dơ màu trong quá trình cắt may. Công ty Thu mua vải Toàn Thắng nhận thầu mua tất cả những loại vải trên với giá cao nhất.

Dịch vụ thu mua vải tồn kho ở đâu uy tín?

Toàn Thắng là đơn vị dẫn đầu ngành thu mua vải tồn kho. Chúng tôi chuyên thu mua tại các tập đoàn may, công ty, xí nghiệp tổ hợp may mặc, các hộ may gia đình và các chợ buôn bán vải. Dịch vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng nhận bất cứ cuộc gọi nào của quý khách có nhu cầu bán vải tồn kho giá cao.

Điểm danh công ty thu mua vải tồn kho uy tín

Công ty nào thu mua vải tồn kho trên cả nước?

Nhìn chung khu vực miền Nam có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên hoạt động thu mua vải tồn kho, thu mua chỉ may. Hoạt động của các cò lái trong ngành thu mua vải cũng đông đảo. Và giữa thị trường cạnh tranh đông đúc đó, Toàn Thắng nổi lên là doanh nghiệp tiêu biểu về sự chuyên nghiệp, uy tín trong thu mua vải ngành may.

Năm 2021 thì giá vải tồn kho bao nhiêu?

STT Các loại Vải được thu mua lại Đơn giá vnd/kg(kg) 1 Thu mua vải vụn phế liệu các loại 1.000 đến 10.000 đ / ký (kg) 2 Thu mua vải khúc các loại 10.000 đến 25.000 đ / ký(kg) 3 Thu mua vải khúc Cotton 10.000 đến 35.000 đ/ ký(kg) 4 Thu mua vải khúc Polyester(PE) 5.000 đến 30.000 đ / ký (kg) 5 Thu mua vải khúc thời trang các loại 15.000 đến 45.000 đ / ký (kg) 6 Thu mua vải cây các loại 20.000 đến 55.000 đ / ký (kg) 7 Thu mua vải tồn kho thanh lý các loại 15.000 đến 57.000 đ / ký (kg) 8 Thu mua vải thời trang các loại 35.000 đến 75.000 đ / ký (kg) 9 Thu mua phụ liệu may các loại 5.000 đến 65.000 đ / ký (kg)

Toàn Thắng có báo giá thu mua vải tồn kho cạnh tranh nhất trên thị trường

Một số loại vải tồn kho hiện nay

Trong ngành thu mua vải phế liệu thì chắc chắn không thể không nhắc đến những loại vải cơ bản sau đây:

Vải đầu khúc, đầu cây 100% cotton: Chúng gồm hai loại cơ bản là thun cotton có 2 chiều và thun cotton 4 chiều. Tùy các loại có vải màu hoặc họa tiết thổ cẩm, bông hình với kích thước chiều dài từ 85cm đến 2 hoặc 3 m.

Vải đầu khúc, đầu cây thời trang: chúng gồm các loại cơ bản như voan, kate, vải satin, tôn, vải đũi, vải nhung, lụa thổ cẩm… có màu hoặc họa tiết với chiều dài từ 85cm đến 2 hoặc 3 m .

Vải cây là vải được hiểu là còn nguyên cây có tem, mác, thông số kỹ thuật, ghi rõ ngày sản xuất, đơn vị sản xuất .

Toàn Thắng thu mua đa dạng các loại vải tồn kho, chỉ may tồn kho

Những nơi nào bán vải tồn kho?

Có thể nói rằng ngành may mặc ở Việt Nam khá phát triển. Khắp cả nước có hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ trong lĩnh vực may mặc. Hàng trăm ngàn cửa hàng may mặc, các doanh nghiệp phân phối sản phẩm may mặc. Do đó mà lượng vải vụn tồn kho cũng khá lớn.

Tiêu biểu như ở TP Hồ Chí Minh phải kể đến các khu vực như: đường Phú Thọ Hòa - quận Tân Phú, Chợ vải quận Tân Bình, Chợ vải quận 5 và vô số những địa điểm nhỏ lẻ rải rác khắp nơi. Thế nên có thể khẳng định rằng, vải tồn kho là loại phế liệu có số lượng cực khủng ở Việt Nam.

Thị trường ngành thu mua phế liệu may mặc đang rất phát triển

Có thể bạn không biết nhưng nguồn cung ứng nguyên phụ liệu đang được xem là một trong những thách thức cho ngành may mặc cả nước. Đặc biệt khi mà thị trường xuất khẩu của ngành công nghiệp này đang ấm dần lên. Tình trạng nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài trở nên khó khăn do sự cạnh tranh cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đa dạng các loại vải tồn kho được Toàn Thắng thu mua

Trong khi đó ở Việt Nam, công nghệ và máy móc chưa đủ năng lực để tạo ra một số nguyên vật liệu cần thiết. Đây cũng chính là cơ duyên để đẩy nhu cầu thu mua vải vụn, vải tồn kho tăng cao. Rất nhiều doanh nghiệp khi gom phế liệu vải tồn kho lại có thể tăng được mức thu khá lớn. Đây cũng chính là cách doanh nghiệp tiết kiệm được ngân sách.

Bạn đang tìm kiếm đơn vị thu mua vải tồn kho, vải ngành may thì chắc chắn rồi, phải đến với Toàn Thắng. Chúng tôi tự tin rằng, mình là thương hiệu số 1 trong lĩnh vực thu mua phế liệu ngành may. Các doanh nghiệp lớn trên cả nước đã trở thành đối tác của chúng tôi.

