12 điểm mới trên iPhone 15 Pro

Phiên bản cao cấp iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được cho là sẽ sử dụng vật liệu mới, tăng RAM cũng như ống kính zoom của camera.

Loạt iPhone 2023, hay iPhone 15 , dự kiến ra mắt ngày 12/9 hoặc 13/9. Trong đó, các mẫu cao cấp dòng Pro và Pro Max có thể mang đến những thay đổi lớn về cả vật liệu, tính năng cũng như thông số cấu hình.

Trang Macrumors tổng hợp 12 thay đổi có thể xuất hiện trên bộ đôi iPhone cao cấp sắp ra mắt. Thông tin này đến từ các nhà phân tích uy tín, nguồn tin thân cận với Apple hoặc chuỗi cung ứng của hãng, vốn thường xuyên đưa ra những dự báo đúng về sản phẩm sắp ra mắt.

Mô hình được cho là iPhone 15 xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 7. Ảnh: Trần Hiệp

Cấu hình

Bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max năm nay được cho là sẽ có cấu hình nhiều khác biệt so với bản tiêu chuẩn và bản Plus. Cụ thể, máy dự kiến sử dụng chip Apple thế hệ tiếp theo là A17 Bionic. Theo nguồn tin từ DigiTimes , đây là chip iPhone đầu tiên được sản xuất trên quy trình 3 nm, cải thiện hiệu suất làm việc cũng như về hiệu suất năng lượng tốt hơn 35% so với chip 5 nm. Hai phiên bản 15 và 15 Plus có thể tái sử dụng chip A16 Bionic.

Công ty nghiên cứu TrendForce của Đài Loan dự báo RAM của iPhone 15 Pro được nâng lên 8 GB, mức cao nhất từ trước đến nay trên iPhone. Apple chưa từng công bố thông số này của điện thoại, tuy nhiên ở các phiên bản trước, dung lượng RAM được các chuyên gia tính toán vào khoảng 6 GB.

Một tài liệu kỹ thuật về iPhone thế hệ mới bị rò rỉ đầu năm còn tiết lộ bộ đôi 15 Pro có thể trang bị kết nối Wi-Fi 6E, tương tự iPad Pro và MacBook Pro. Kết nối này có thể mang đến tốc độ nhanh, băng thông cao và phạm vi phủ sóng rộng hơn Wi-Fi 6, tuy nhiên cần có các nguồn phát Wi-Fi 6E tương ứng.

Ngoài ra, chip Ultra Wideband (UWB) hiện nay là U1 có thể sẽ được nâng cấp nhằm cải thiện hiệu năng, giảm tiêu thụ điện cho các tác vụ tìm vị trí, như khi dùng AirDrop hoặc Find My. Việc cải tiến chip trên iPhone cũng có thể hỗ trợ việc tương thích với Vision Pro, theo nhà phân tích Ming-chi Kuo.

Nhà phân tích này cũng nói iPhone 15 Pro sẽ được trang bị ống kính tiềm vọng như một số mẫu Android hiện nay. Ống này cho phép camera có thể zoom quang học 5-6x thay vì 3x. Máy cũng sử dụng toàn bộ cảm cảm biến Lidar từ nhà cung cấp Sony, thay vì các hãng Lumentum và WIN Semi như trước. Cảm biến mới được cho là tiết kiệm năng lượng hơn, đồng thời cải thiện khả năng quét, đo khoảng cách ngay cả dưới điều kiện ánh sáng yếu.

Thiết kế

Về khung vỏ, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết hai mẫu 15 Pro sẽ được trang bị vỏ bằng titan thay vì thép. Vật liệu từng được Apple sử dụng trên mẫu đồng hồ cao cấp Watch Ultra năm ngoái. Gurman cũng dự đoán phiên bản Pro Max có thể sẽ được đổi tên thành Ultra để đồng bộ với các dòng sản phẩm Apple hiện nay.

Cạnh trên của viền máy. Ảnh: Trần Hiệp

Ngoài ra, máy cũng được tối ưu thiết kế để phần viền màn hình mỏng hơn. Dự đoán này được đưa ra dựa trên một số hình ảnh rò rỉ về miếng dán màn hình của máy xuất hiện từ các nhà sản xuất phụ kiện tại Trung Quốc hồi tháng 3.

Về màu sắc, theo “chuyên gia tin đồn” Majin Bu, Apple sẽ bán iPhone kèm dây cáp sạc cùng màu với nhau, thay vì chỉ có màu trắng như trước. Hình ảnh do blogger đăng tải, sau đó được xác nhận bởi nhà sưu tập Kosutami, cho thấy cáp đi kèm iPhone 15 sẽ là USB-C, với các màu đen, vàng, cam hồng, trắng và tím. Trong khi đó, iPhone 15 dòng Pro có thể có thêm bản màu xanh xám bên cạnh các màu bạc, xám, vàng quen thuộc. Một số báo cáo khác cho biết Apple đang phát triển thêm phiên bản đỏ đậm crimson.

Theo Gurman, Apple cũng sẽ thiết kế lại “nội thất” của máy, nhằm hỗ trợ người dùng sửa chữa dễ dàng hơn. Ví dụ cho phép mở máy từ mặt kính phía sau thay vì phải mở từ màn hình để sửa như đời trước. Cách làm này từng được áp dụng trên bộ đôi iPhone 14 thường năm ngoái.

Loạt iPhone 15 mới được trang bị cổng USB-C, không còn cổng Lightning. Dự báo này được đưa ra bởi nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo từ cuối năm ngoái, được cho là nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, khi yêu cầu các thiết bị mới phải sử dụng USB-C. Trước đó, loạt sản phẩm của Apple như iPad, MacBook cũng đã trang bị kết nối này. Theo Kuo, cổng kết nối trên iPhone 15 Pro sẽ hỗ trợ ít nhất USB 3.2 hoặc Thunderbolt 3.

Ngoài ra, Apple có thể thay nút gạt Im lặng - vốn có từ iPhone đầu tiên - thành nút Action. Nút này có trên Watch Ultra, cho phép theo tác nhanh các tính năng theo nhu cầu. Với iPhone, người dùng có thể gán tính năng tùy chính hệ thống khác nhau, như Đổ chuông/Im lặng, bật nhanh chế độ Không làm phiền, Đèn pin.

Các nút trên thân mẫu máy mô hình. Ảnh: Trần Hiệp

Tại một số thị trường, khe cắm SIM có thể được lược bỏ, thay thế toàn bộ bằng eSim. Năm ngoái, cách làm này được áp dụng với toàn bộ iPhone 14 tại thị trường Mỹ, và nay dự kiến mở rộng ra nhiều thị trường khác.

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, dòng iPhone 15 dự kiến ra mắt vào ngày 12/9 hoặc 13/9 và được bán ra thị trường từ 22/9.

Theo Lưu Quý/VNE