7 điều thú vị mà bạn có thể làm với ChatGPT

Nếu bạn đã nghe nói về ChatGPT thì bạn nghĩ rằng đó là một chatbot thông minh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, có nhiều điều thú vị về ChatGPT mà bạn chưa biết.

7 điều thú vị mà bạn có thể làm với ChatGPT (Ảnh: How To Geek)

Dưới đây là một số khả năng đáng ngạc nhiên mà bạn có thể làm với ChatGPT, từ việc viết sơ yếu lý lịch cho đến viết một câu chuyện nhập vai hoành tráng.

Viết đơn xin việc

Viết đơn xin việc không phải là một việc làm đơn giản, rất nhiều người cảm thấy chán nản khi phải thực hiện nó. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta có thể giao lại công việc nhàm chán này cho AI. Bạn có thể yêu cầu ChatGPT viết đơn xin việc cho một vị trí hoặc ngành cụ thể. Đương nhiên, bạn sẽ cần chỉnh sửa bức thư để phản ánh chính xác bộ kỹ năng, chứng chỉ của mình.

Viết sơ yếu lý lịch

Một lần nữa, viết sơ yếu lý lịch không phải là thứ mà mọi người coi là một hoạt động thú vị. Giống như thư xin việc, bạn sẽ cần xem lại văn bản và chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với bản thân mình nhất. ChatGPT thậm chí còn để khoảng trống để bạn điền các thông tin như chức danh, tên công ty và thời gian làm việc.

Tạo đề xuất tên sản phẩm hoặc tên công ty

ChatGPT có thể đặt tên cho các ý tưởng của bạn. Chúng tôi đã nói với ChatGPT rằng chúng tôi đang thành lập một công ty phát triển phần cứng và yêu cầu một danh sách các tên thương hiệu tiềm năng.

Và ChatGPT đã không làm chúng tôi thất vọng. Nó cung cấp cho chúng tôi danh sách 15 đề xuất với một số lựa chọn thú vị.

Sáng tác thơ và lời bài hát

Bạn hoàn toàn có thể yêu cầu ChatGPT viết một bài hát hoặc một bài thơ cho riêng mình. Chúng tôi đã yêu cầu nó viết một bài hát về một chú chó được giao nhiệm vụ khám phá sao Hỏa, và kết quả mà ChatGPT mang lại trên cả tuyệt vời. Với một chút sửa đổi, nó có thể dễ dàng trở thành lời bài hát chủ đề cho một chương trình dành cho trẻ em.

Lên kế hoạch cho một bữa tiệc hoặc sự kiện

ChatGPT có thể cung cấp cho bạn những ý tưởng để thực hiện một sự kiện thú vị. Chúng tôi đã yêu cầu ChatGPT giúp chúng tôi đưa ra danh sách các hoạt động cho bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề Minecraft của một đứa trẻ 10 tuổi và nó đã cung cấp một danh sách bao gồm những ý tưởng tuyệt vời. Nếu con bạn là một fan của tựa game MineCraft, chắc chắn nó sẽ rất bất ngờ và thích thú trước bữa tiệc mà bạn tạo ra.

Gợi ý tạo một bức ảnh

Bạn hoàn toàn có thể nhờ ChatGPT trợ giúp bạn nếu bạn đang muốn tạo một bức ảnh theo phong cách và bối cảnh bạn đưa ra. Chúng tôi đã yêu cầu ChatGPT giúp chúng tôi tạo ra một hình ảnh lấy cảm hứng từ Legend of Zelda: Breath of the Wild theo phong cách của Pablo Picasso. ChatGPT sau đó đã gợi ý cho chúng tôi sử dụng Dall-E để tạo ra bức ảnh đó.

Sửa lỗi mã code và tìm hiểu về các khái niệm lập trình

Nếu bạn đã đọc nhiều bài viết về ChatGPT, bạn có thể nhận thấy nhiều người nói về việc ChatGPT có khả năng viết được những đoạn mã code.

Tất nhiên bạn vẫn cần phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình để có thể đánh giá những đoạn mã code mà ChatGPT cung cấp có thực sự chính xác hay không.

Tuy nhiên nếu bạn không quá am hiểu về ngôn ngữ lập trình, bạn có thể sử dụng ChatGPT để tìm lỗi và sửa lỗi những đoạn mã code. ChatGPT sẽ xác định lỗi của đoạn mã code và giải thích cho bạn biết lỗi đó là gì và đâu là cách khắc phục.

Học lập trình hay học một ngôn ngữ mới? Chỉ cần yêu cầu nó cung cấp cho bạn một ví dụ về cách sắp xếp hoạt động trong Python hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn tò mò và nó sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ.

Theo How To Geek/Viettimes