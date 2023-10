7 lỗi bất thường trên iPhone 15

Mới lên kệ chưa đầy một tháng, iPhone 15 gặp hàng loạt vấn đề như quá nhiệt, tự sạc ngược cho sạc dự phòng, không sao lưu được dữ liệu.

Ngày 22/9, Apple bắt đầu bán bốn mẫu iPhone 15 với những thay đổi như cổng kết nối USB-C, chất liệu titan trên bản Pro, nút gạt chế độ âm thanh chuyển sang nút Action. Tuy nhiên, sau khoảng ba tuần, người dùng phản ánh nhiều lỗi trên sản phẩm, một số trong đó đã được Apple thừa nhận và cập nhật bản vá.

Lỗi nóng máy

Lỗi quá nhiệt xuất hiện trên cả bốn phiên bản, đặc biệt ở dòng Pro, và trở thành chủ đề được thảo luận khắp các diễn đàn công nghệ. Thử nghiệm của Android Authority cho thấy so với Pixel 7 Pro và Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro nóng hơn 5-10 độ C khi sạc và 3-7 độ C khi đo hiệu năng.

iPhone 15 Pro Max nóng hơn 40 độ C khi sạc. Ảnh: Android Authority

Ngày 30/9, Apple xác nhận và chỉ ra ba nguyên nhân dẫn đến hiện tượng quá nhiệt: lỗi trong hệ điều hành iOS 17, hoạt động chạy nền khi sao lưu dữ liệu từ máy cũ khiến iPhone 15 phải tăng tốc hoạt động và bản cập nhật từ một số ứng dụng bên thứ ba khiến hệ thống quá tải.

Ngày 10/5, Apple phát hành iOS 17.0.3 để giải quyết vấn đề và khẳng định việc chuyển sang dùng chất liệu titan không ảnh hưởng đến nhiệt độ của iPhone 15. Các con số đo lường cũng cho thấy máy không bị giảm hiệu năng sau bản vá lỗi.

Lỗi gia công

Ngay từ khi bán ra, người dùng bắt đầu phàn nàn về việc smartphone mới của Apple bị lỗi ngay khi vừa mở hộp. “Chuyên gia tin đồn” nổi tiếng Majin Bu đã đăng trên X một loạt ảnh và cho biết: "Một số iPhone 15 Pro có màn hình không thẳng với cạnh máy, bụi nằm trong ống kính, vết xước trên màn hình và có dấu hiệu hư hỏng ở nhiều vị trí. Vấn đề xuất hiện trên các lô hàng iPhone 15 cho thị trường Mỹ, Trung Quốc và EU".

Tài khoản NoHinAmherst cũng viết trên Reddit ngày 24/9: “Khi iPhone 15 Pro Max được gửi đến nhà, đã có ba vết nứt ở mặt sau trông như bị va đập mạnh”.

Ống kính camera iPhone 15 Pro chính bị lệch và bên trong chứa bụi. Ảnh: Y uri/X

Trang công nghệ PhoneArena dẫn lời một người tự nhận là nhân viên Foxconn rằng lô điện thoại iPhone 15 Pro đầu tiên xuất xưởng đã gặp lỗi gia công nhưng vẫn được bán ra. Những gì người này mô tả tương tự hình ảnh Majin Bu đã đăng trên X. Trong khi đó, một người tự nhận là đại lý cấp cao của Apple nói một số iPhone 15 xuất hiện bong bóng ở giữa phần kính ép mặt sau, màn hình OLED bị lung lay, vết xước nhỏ trên kính sau. Apple không bình luận về việc này.

Lỗi sao lưu dữ liệu

Nhiều người dùng các phiên bản iPhone 15 cài phần mềm iOS 17 hoặc 17.0.1 không thể chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang điện thoại mới. Khi kích hoạt và lấy thông tin trên iPhone cũ, quá trình luôn bị gián đoạn ở một khâu nào đó khiến việc sao lưu thất bại.

Ngày 22/9, Apple đã phải sớm phát hành phiên bản 17.0.2 để sửa lỗi dữ liệu cho loạt iPhone 15 vừa bán ra. Đến 26/9, iOS 17.0.2 được triển khai mở rộng cho tất cả thiết bị hỗ trợ iOS 17 còn lại.

Phone 15 gặp lỗi khi sao lưu dữ liệu từ máy cũ sang. Ảnh: Macrumors

Lỗi kết nối Wi-Fi

Ngay sau khi Apple tung ra iOS 17.0.3, hàng loạt người dùng trên các diễn đàn như Reddit hay trang cộng đồng Apple lại than phiền iPhone 15 của họ bị ngắt Wi-Fi ngẫu nhiên sau thời gian ngắn, hoặc tốc độ mạng rất chậm.

"iPhone 15 Pro Max của tôi liên tục mất kết nối sau một khoảng thời gian. Các thiết bị thông minh khác trong nhà không gặp vấn đề này", tài khoản fozzy-79 nêu trên trang cộng đồng của Apple. “Cách duy nhất để tiếp tục vào Internet là chuyển qua mạng di động hoặc tắt Wi-Fi và kết nối lại”.

Lỗi tự tắt nguồn

Một vấn đề khác xuất hiện sau bản cập nhật 17.0.3 là iPhone 15 yêu cầu người dùng phải nhập mật mã (passcode) vào buổi sáng - dấu hiệu cho thấy ‌máy đã khởi động lại. Lỗi xảy ra trên iPhone 15 và một số mẫu cũ hơn chạy iOS 17.

Theo MacRumors, người dùng có thể kiểm tra iPhone‌ của mình có tắt vào ban đêm hay không bằng cách mở Cài đặt > Pin và xem trạng thái tiêu thụ trong 24 giờ qua. Nếu có khoảng trống, ‌iPhone‌ đã bị tắt một khoảng thời gian. Apple chưa đưa ra bình luận, trong khi nhiều người cảm thấy bất tiện vì tính năng báo thức có thể bị vô hiệu hóa khi tự động tắt nguồn.

Lỗi bóng mờ màn hình

Chiếc iPhone 15 Pro Max gặp lỗi burn-in. Ảnh: Reddit

Một số người dùng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max phản ánh điện thoại của họ gặp phải lỗi burn-in, tình trạng màn hình để lại bóng mờ khi hiển thị liên tục một ảnh tĩnh trong thời gian dài. Các điểm ảnh tại khu vực đó bật sáng liên tục, bị thoái hóa so với các điểm ảnh khác.

Trên điện thoại Apple, vấn đề xuất hiện lần đầu với iPhone X, model đầu tiên có màn hình OLED. Năm ngoái, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng gặp hiện tượng này. Tuy nhiên, trang công nghệ PhoneArena đánh giá vấn đề trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max nghiêm trọng hơn. Theo các chuyên gia, burn-in liên quan đến phần cứng, do đó việc đến Apple Store đổi máy mới là cách duy nhất khắc phục vấn đề.

Lỗi sạc ngược

Cổng USB-C thay cho Lightning là một thay đổi lớn trên iPhone 15. Tuy nhiên theo Zdnet, có vẻ quá trình chuyển đổi của Apple không suôn sẻ như mong đợi. Một số người phát hiện khi dùng sạc dự phòng Anker để nạp pin, iPhone 15 Pro lại sạc ngược lại cho viên pin.

Cổng USB-C trên iPhone 15 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Tình trạng này xảy ra có thể do tính năng mới của Apple, trong đó, khi kết nối hai iPhone 15 với nhau, điện thoại nào có phần trăm pin cao hơn sẽ “chia pin” cho model còn ít năng lượng hơn. Tuy nhiên, tính năng này hoạt động không ổn định khi iPhone 15 lại sạc ngược cho cả iPad lẫn sạc dự phòng.

Nhà sản xuất Anker xác nhận cách duy nhất để sạc dự phòng cho ‌iPhone‌ là dùng cổng USB-A. Apple được chờ đợi sẽ sớm sớm khắc phục lỗi này trong bản cập nhật mới của iOS 17.

