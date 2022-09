Apple khéo léo tăng giá bán iPhone

Trái với nhiều dự đoán trước sự kiện, Apple vẫn giữ nguyên giá bán dòng iPhone 14. Dù vậy, chiến lược sản phẩm mới vẫn có thể giúp Apple kiếm lợi nhuận.

Theo CNBC, bên cạnh những cải tiến về phần cứng hay phần mềm, bất ngờ lớn ở sự kiện Far Out - nơi giới thiệu dòng sản phẩm chủ lực iPhone 14 của Apple - đến từ việc hãng quyết định giữ nguyên giá bán so với thế hệ iPhone 2021.

"Giữ giá" nhưng thực chất là tăng giá

Trước sự kiện, nhiều chuyên gia đồng loạt đưa ra nhận định Táo khuyết sẽ phải tăng giá sản phẩm của mình do những áp lực đến từ tỷ lệ lạm phát ngày càng cao, ảnh hưởng của chi phí sản xuất tăng do thiếu hụt linh kiện và khó khăn trong khâu vận chuyển.

Tuy nhiên, Apple lại đặt giá khởi điểm cho iPhone 14 là 799 USD, bằng với iPhone 13 khi ra mắt. Mẫu iPhone 14 Pro, phiên bản nâng cấp đáng chú ý với việc loại bỏ “tai thỏ” cũng có giá tương đồng sản phẩm tiền nhiệm - iPhone 13 Pro - là 999 USD. iPhone 14 Pro Max cũng giữ giá bán 1.099 USD như thế hệ trước.

Apple chiều lòng các fan khi giữ nguyên giá bán với iPhone 14 series. Ảnh: Apple.

Chỉ riêng iPhone 14 Plus, phiên bản lần đầu xuất hiện có giá 899 USD.

Cây viết Kif Leswing nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ việc Apple không muốn làm giảm nhu cầu nâng cấp điện thoại của người tiêu dùng, trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái đang đe dọa đến khả năng chi tiêu của họ.

Thay vì tăng giá trực tiếp, Apple đã thực hiện một số điều chỉnh đối với các dòng sản phẩm nhằm tăng giá bán trung bình của một chiếc iPhone. Cụ thể, Táo khuyết đã loại bỏ dòng rẻ nhất (mini) có giá 699 USD để thay thế bằng iPhone 14 Plus sở hữu màn hình 6,7 inch cùng mức giá 899 USD. Đây là một thay đổi quan trọng, bởi nhiều năm nay mẫu iPhone bán chạy nhất luôn là một chiếc “tầm trung”, không phải mẫu rẻ nhất mà hãng ra mắt.

Vào quý I/2022, iPhone 13 là smartphone bán chạy nhất toàn cầu. Phiên bản iPhone 14 Plus cũng được kỳ vọng là mẫu máy bán chạy nhất của Apple, do sở hữu màn hình lớn, thời lượng pin tốt. Nếu iPhone 14 Plus, có mức giá cao hơn 100 USD, tiếp nối vị trí của iPhone 13, Apple sẽ tăng được giá bán trung bình (ASP) của dòng iPhone, yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá kết quả kinh doanh.

Mức giá không cố định trên toàn cầu

Ngoài iPhone 14, sau hơn một năm rò rỉ, Apple Watch Ultra đã chính thức xuất hiện. Đây là phiên bản smartwatch được quảng bá với độ bền cao, sở hữu những tính năng phục vụ người dùng tập thể thao chuyên nghiệp.

Thiết bị có kích thước tới 49 mm, phím bấm mới màu cam hỗ trợ tùy chỉnh tính năng. Về giá bán, Apple Watch Ultra có giá 799 USD cho phiên bản 4G.

Bên cạnh đó, Apple cũng ngầm tăng giá bán Apple Watch thấp nhất khi loại bỏ dòng Series 3, trước đó có giá 199 USD. Điều này đồng nghĩa phiên bản mới rẻ nhất hiện nay là Apple Watch SE, giá từ 249 USD.

Thế hệ iPhone 14 đánh dấu sự chấm dứt của dòng iPhone mini và thay thế bằng iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch, ngang với model cao cấp nhất. Ảnh: The Verge.

Một chi tiết cũng đáng chú ý chính là việc Apple định giá sức mạnh đồng USD ở mỗi quốc gia đôi khi có thể tạo nên sự chênh lệch lớn nếu được quy đổi thành ngoại tệ. Sức mạnh đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn liên tục gia tăng, khiến một số thiết bị khi được bán ở bên ngoài nước Mỹ thực tế đã tăng giá. Ví dụ chiếc Apple Watch Ultra hiện có giá khởi điểm tới 1.099 CAD ở Canada.

Tại Việt Nam, các nhà bán lẻ công bố giá bán dự kiến của iPhone 14 series trải dài từ 22-50 triệu đồng, không tăng so với thế hệ iPhone 13. Cụ thể, đại lý FPT Shop báo giá khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản iPhone 14 128 GB. iPhone 14 Plus có giá từ 28 triệu đồng, từ 31 triệu đồng cho iPhone 14 Pro.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm từ 34 triệu đồng, riêng phiên bản dung lượng bộ nhớ 1 TB được báo giá 50 triệu đồng. Mức tương đồng cũng được công bố bởi hệ thống Thế Giới Di Động.

iPhone 14 sẽ được bán ra ở Việt Nam sớm hơn khoảng một tháng so với năm 2021. Trong khi đó, mẫu iPhone 14 Plus giao hàng sau. Do đó, người dùng trong nước có thể phải chờ đến trung tuần tháng 11 để sở hữu iPhone 14 Plus chính hãng.

Để sở hữu iPhone 14 chính hãng sớm nhất, người dùng Việt Nam có thể để lại thông tin tại website của TopZone. TopZone, cùng với hệ sinh thái của Thế Giới Di Động, là nhà bán lẻ ủy quyền chính thức cao cấp nhất của Apple. Nhà bán lẻ là một trong những đơn vị giao hàng sớm nhất tại Việt Nam.

Tin liên quan: iPhone 14 vừa ra mắt đã có giá chính hãng tại Việt Nam Giá iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max tại Việt Nam sẽ có một chút chênh lệch so với giá bán ra tại thị trường quốc tế.

Theo Zing