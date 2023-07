Cách ngăn các ứng dụng theo dõi trên iPhone

Đa số các ứng dụng, trang web hiện nay đều theo dõi thói quen của người dùng, sau đó tổng hợp thông tin và hiển thị quảng cáo tương ứng. Tuy nhiên, với tính năng App Tracking Transparency (ATT), bạn hoàn toàn có thể hạn chế được việc bị theo dõi bởi các bên thứ ba.

Tính năng này áp dụng cho tất cả ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng do Apple phát triển.

Đầu tiên, bạn hãy cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải về và cài đặt).

Lưu ý, để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị bằng iTunes hoặc iCloud.

Để ngăn các ứng dụng theo dõi trên iPhone, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy and Security (quyền riêng tư và bảo mật) - Tracking (theo dõi) và tắt tùy chọn Allow Apps to Request to Track (cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi).

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tắt theo dõi đối với từng ứng dụng riêng lẻ thay vì tắt toàn bộ.

Người dùng iPhone nên làm gì để hạn chế bị theo dõi?

- Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) được phát hành lần đầu tiên vào năm ngoái trên iOS 16, iPad OS 16 và MacOS Ventura 13. Khi được kích hoạt, tất cả các tệp đính kèm trong email (ngoài hình ảnh) đều bị vô hiệu hóa, bao gồm cả tính năng xem trước liên kết.

Như vậy là Kỷ Nguyên Số đã hướng dẫn hoàn tất cách ngăn các ứng dụng theo dõi trên iPhone bằng tính năng App Tracking Transparency (ATT).

