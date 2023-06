iPhone 15 sẽ là smartphone đắt đỏ nhất lịch sử Apple?

Mức tăng có thể lên đến 200 USD cho dòng iPhone 15 Pro Max. Đây cũng là lần tăng giá cao nhất trong lịch sử Apple.

iPhone 15 có chi phí sản xuất cao hơn đáng kể. Ảnh: 4RMD

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities dự đoán giá bán toàn bộ dòng iPhone 15 ra mắt năm nay sẽ tăng 10-20%. Điều này đồng nghĩa với việc giá khởi điểm của iPhone 15 cơ bản sẽ ở mức 899 USD, cao hơn 100 USD so với 799 USD của iPhone 14 phiên bản thấp nhất. iPhone 15 Pro cũng tăng từ 999 USD (năm 2022) lên 1.100 hoặc 1.200 USD.

Theo Business Insider mức tăng lớn nhất là iPhone 15 Pro Max. Mức giá của thiết bị cao cấp nhất năm nay có thể bắt đầu từ 1.300 USD và lên đến 1.800 USD cho phiên bản bộ nhớ 1 TB.

Đây có thể sẽ là chiếc iPhone đắt đỏ nhất của Apple từ trước đến nay, đồng thời là một trong những smartphone màn hình phẳng có giá cao nhất thị trường. Những mẫu điện thoại đắt nhất hiện tại hầu hết đều là máy gập, như Samsung Galaxy Z Fold 4 khởi điểm 1.800 USD cho phiên bản 256GB và 2.159 USD cho bản 1 TB.

Digital Trends cho biết nguyên nhân tăng giá có thể là do chi phí gia công tăng và tỷ lệ lạm phát. Thay vì chịu lỗ, Apple sẽ bù những phần chi phí tăng thêm vào giá mua của người dùng.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng dòng iPhone 15 sắp tới sẽ sử dụng rất nhiều linh kiện mới do thay đổi lớn về thông số. Do đó, sản phẩm sẽ tăng ít nhất 10% so với giá cũ để đáp ứng chi phí chuỗi cung ứng. Foxconn, Pegatron, TSMC và Largan là những đối tác gia công theo hợp đồng hợp tác sản xuất iPhone 15 vào nửa cuối năm nay.

Chuyển từ Lightning sang USB-C chính là lý do khiến iPhone 15 tăng giá. Ảnh: Bloomberg

Năm ngoái, do giá linh kiện tăng và lạm phát, giá bán iPhone 14 cũng tăng tại một số thị trường lớn trên toàn cầu. Cụ thể, iPhone 14 đã tăng giá 80 USD tại Anh, 33 USD tại Australia, 146 USD tại Nhật Bản và 100 USD tại Đức. Vì thế, Economic Daily News cho rằng tình trạng tương tự cũng sẽ tiếp diễn vào năm nay. Mức tăng cao nhất là 200 USD của dòng iPhone 15 Pro Max. Đây cũng là lần tăng giá cao nhất trong lịch sử Apple.

Nhà phân tích Dan Ives từng đúng khi đưa ra dự đoán về giá các thế hệ iPhone trước đây. Dự kiến giá bán trung bình của các mẫu iPhone 15, Pro và Pro Max vào khoảng 925 USD, cao hơn 100 USD so với giá bán trung bình của các thế hệ iPhone trong 18 tháng qua.

Tài khoản LeaksApplePro, một nguồn tin ẩn danh thường tung tin chính xác xoay quanh sản phẩm của Apple, cũng tiết lộ việc việc iPhone năm nay sẽ tăng giá. “Máy có chi phí sản xuất cao hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro Max”, người này thông tin nhưng không nêu con số cụ thể. Theo dự đoán của Forbes, dù chưa rõ chi phí tăng như thế nào, nguồn tin cho thấy khả năng iPhone 15 sẽ tăng giá mạnh.

Lý giải về nguyên nhân iPhone 15 tăng giá, Dan Ives cho rằng có thể là do Apple phải đổi cổng Lightning truyền thống sang Type C để tuân thủ quy định của EU. Bên cạnh đó, iPhone đã không tăng giá ở thị trường Mỹ từ năm 2017 nên có thể đây chính là lúc Táo khuyết quyết định thay đổi.

Theo báo cáo của các chuyên gia, màn hình OLED có giá thành đắt nhất trong số các linh kiện của iPhone, có thể lên đến 80 USD. Theo sau đó là camera và vi xử lý. Do đó, giá linh kiện iPhone 15 còn có thể tăng cao so với năm ngoái.

Chuyên gia Ives cho biết có khoảng 250 triệu người dùng iPhone đã không thay đổi điện thoại mới trong vòng 4 năm qua. Vì thế, ông kỳ vọng doanh số iPhone 15 năm nay sẽ ở mức 235-240 triệu thiết bị. Nhu cầu mua iPhone 15 còn có thể tăng cao nhờ dòng smartphone Táo khuyết mới có Type-C thay cho cổng Lightning truyền thống.

Theo Zing