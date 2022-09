iPhone 15 sẽ phân hóa người dùng rõ rệt

Chỉ có model Pro của iPhone 15 được trang bị chip xử lý A17, dựa trên tiến trình 3 nm cải tiến từ TSMC.

Theo Nikkei Asia, Apple đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty đầu tiên áp dụng dây chuyền sản xuất chip 3 nm cải tiến của TSMC, có tên gọi là N3E cho chip A trên iPhone 15 và M-Series của dòng Macbook năm 2023.

Cũng theo nguồn tin này, chip xử lý A17 sẽ được giới hạn trên các model Pro của iPhone 15 dự kiến ra mắt trong năm 2023. Điều tương tự cũng diễn ra vào năm nay khi Apple lần đầu phân hóa sản phẩm khi ra mắt dòng iPhone 14 với sự khác biệt rõ rệt giữa các model cơ bản và model Pro.

Chipset A17 Bionic nhiều khả năng sẽ áp dụng tiến trình sản xuất 3 nm mới nhất của TSMC. Ảnh: Gearrice.

iPhone 14 hoặc iPhone 14 Plus được trang bị chip A15 Bionic giống với iPhone 13, trong khi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max lại được trang bị SoC Apple A16 Bionic mới.

Quy trình sản xuất chip nhỏ hơn, đồng nghĩa tăng số lượng bóng bán dẫn hơn trên một chip, cho phép cải thiện hiệu suất và điện năng tiêu thụ của thiết bị. Dây chuyền N3E hiện là phiên bản nâng cấp mới nhất của dây chuyền sản xuất chip 3 nm mới bắt đầu được TSMC đưa vào sử dụng trong năm nay.

Theo hai nguồn tin nội bộ, thế hệ tiếp theo của chip M3 cho các sản phẩm Macbook và A17 trên iPhone nhiều khả năng sẽ sử dụng tiến trình sản xuất 3 nm cải tiến này. Đây sẽ là nâng cấp đáng kể về phần cứng bởi SoC Apple A16 Bionic mới nhất trên bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới chỉ sử dụng tiến trình 4 nm.

Hiệu năng chênh lệch giữa chip A16 và A15. Ảnh: MySmartPrice

Apple không so sánh trực tiếp khoảng cách giữa chip A16 và A15, thay vào đó so sánh A16 với chip xử lý hiện có trên các mẫu điện thoại Android mới nhất hiện nay. Theo giới thiệu của Apple, chipset A16 Bionic có trong iPhone 14 Pro và Pro Max nhanh hơn 40% so với đối thủ mạnh nhất trên thị trường di động.

Tuy nhiên, điểm số Geekbench lại cho thấy khác biệt tương đối giữa hai con chip xử lý A16 và A15. Theo điểm số Geekbench 5, iPhone 14 Pro trang bị chipset A16 Bionic đạt 1.879 điểm đơn nhân và 4.664 điểm đa nhân. Trong khi đó, iPhone 13 Pro với chipset A15 Bionic chỉ đạt 1.797 điểm đơn nhân và 4.659 điểm đa nhân, cho thấy hiệu năng kém khoảng 10%.

Theo Zing