iPhone 9 Plus - “chiếc iPhone quốc dân” mới hay chỉ là giấc mơ?

Người dùng Việt có thể sẽ chờ đợi chiếc điện thoại này để thay thế những mẫu iPhone thống trị tại Việt Nam như iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus.

Một số phần trong mã nguồn iOS 14 vừa được tiết lộ. Sau khi phân tích mã nguồn iOS 14, 9to5mac cho rằng bên cạnh iPhone 9/SE 2, Apple còn phát triển thêm phiên bản cỡ lớn iPhone 9 Plus. Bộ đôi này sẽ thay thế cho iPhone 8/8 Plus.

Đây là một thông tin thú vị, khi lần đầu tiên phiên bản iPhone màn hình 5,5 inch được hé lộ. Trước đó, mọi thông tin chỉ nói về chiếc iPhone 9 hay iPhone SE 2, mẫu điện thoại có giá dưới 400 USD. Smartphone này có màn hình LCD 4,7 inch, nút Home cứng tích hợp Touch ID và thiết kế tương đồng iPhone 8 nhưng cấu hình mạnh hơn.

Liệu iPhone 9 Plus có trở thành sự thật?

iPhone giá rẻ rất dễ “chết yểu” tại Việt Nam

Trong khi iPhone 9 được nhiều người dùng thế giới chờ đợi, đây chưa chắc đã là một mẫu điện thoại thành công tại Việt Nam. Thế hệ tiền nhiệm của mẫu máy này là iPhone SE có thể coi là một thất bại.

Năm 2015, iPhone SE về Việt Nam với mức giá từ 11,3 triệu, rẻ hơn gần 10 triệu so với iPhone 6S Plus trong khi được trang bị cấu hình tương đương. Tuy nhiên, chỉ riêng giá rẻ không đủ để bù lấp những điểm thua kém của mẫu máy này như màn hình nhỏ, chỉ có 1 camera và quan trọng nhất là “không phải iPhone cao cấp”.

Liên tục giảm giá đến mức dưới 10 triệu, nhưng năm 2017 iPhone SE đã dần biến mất khỏi các hệ thống bán lẻ trong nước.

Theo những tin đồn, iPhone 9/9 Plus sẽ chia sẻ thiết kế với iPhone 8/8 Plus. Ảnh: PhoneArena.

iPhone 8, mẫu điện thoại mà iPhone SE 2 chia sẻ thiết kế cũng chẳng có số phận khá hơn. Từ năm 2019, nhiều hệ thống và cửa hàng smartphone tại Việt Nam đã dừng bán iPhone 8 do khách không chuộng, không phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.

“Hệ thống đã ngừng kinh doanh iPhone 8 từ vài tháng trước. Doanh số của sản phẩm này không tốt và thua kém đáng kể khi so với những thiết bị khác từ Apple. iPhone 8 có màn hình nhỏ, các phần viền trên dưới tương đối dày. Thêm vào đó, máy chỉ được trang bị một camera, nhưng giá bán lại khá cao", ông Đặng Thanh Phong, đại diện truyền thông hệ thống bán lẻ TGDĐ chia sẻ đầu năm 2019.

Có lẽ mức giá vào thời điểm bị “khai tử” tại Việt Nam cũng là yếu tố khiến người dùng bỏ qua iPhone 8. Máy chính hãng có giá từ 17 triệu cho bản 64 GB. Mức giá này đã gần bằng iPhone X xách tay lúc đó, còn nếu so với hàng chính hãng thì vẫn cao hơn iPhone 7 Plus.

“Trong nhiều tháng liền, doanh số của iPhone 8 luôn kém hơn so với thế hệ iPhone 7 và iPhone X”, ông Nguyễn Huy Tân, đại diện truyền thông của CellphoneS chia sẻ.

Liệu có cơ hội thay thế “iPhone quốc dân”

Thực tế là iPhone 9 Plus, nếu tồn tại, sẽ không phù hợp với dải sản phẩm mà Apple đang có. Cụ thể, trước khi ra mắt iPhone giá rẻ thì Apple đang có 1 iPhone cho mỗi tầm giá từ 450 USD. Mẫu máy rẻ nhất là iPhone 8 có giá đúng 450 USD, và cao nhất là iPhone 11 Pro Max có giá từ 1.100 USD.

Nếu cả iPhone 9 lẫn 9 Plus đều được giới thiệu, Apple sẽ có 2 mẫu iPhone với thiết kế “cũ”, cùng ở khung giá khoảng 500 USD. Đây là mức giá rất gần với iPhone XR , đang được bán với giá 600 USD.

Tuy có thiết kế mới và giống iPhone X, nhiều người dùng vẫn không ưa iPhone XR bởi viền dày, chỉ có 1 camera. Trong khi đó, iPhone 9 Plus lại có lợi thế về cảm biến vân tay, camera kép và cấu hình năm 2019. Nói cách khác, Apple sẽ tự tạo ra cuộc chiến giữa những “gà nhà” nếu họ ra mắt iPhone 9 Plus.

iPhone XR thành công trên thế giới nhưng lại thất bại ở Việt Nam. Ảnh: Jonathan Morrison.

iPhone XR chính là mẫu “cày doanh số” của Apple trên toàn cầu. Đây là smartphone bán chạy nhất năm 2019, với doanh số đạt 46,3 triệu chiếc, theo số liệu của Omdia. Đứng sau trong danh sách này chính là iPhone 11 với 37,3 triệu chiếc bán ra trong chỉ hơn 3 tháng. Đáng chú ý là iPhone 8 cũng lọt danh sách 10 máy bán chạy nhất với 17,4 triệu chiếc. Như vậy, có thể thấy Apple đã vạch sẵn con đường cho iPhone 11 là kẻ kế nhiệm của iPhone XR, còn iPhone 9 là kế nhiệm của iPhone 8.

Vậy iPhone 9 Plus sẽ nằm đâu trong chiến lược của Apple? Có thể là nằm ở những quốc gia như Việt Nam, nơi mẫu iPhone 7 Plus đã gần 4 năm tuổi vẫn bán được hơn 10.000 máy mỗi tháng, trong khi iPhone XR bị ghẻ lạnh. Với giá bán chính hãng vừa được giảm xuống còn 9,8 triệu, nhiều khả năng iPhone 7 Plus sẽ tiếp tục được người Việt chọn mua nhiều trong thời gian tới.

Thiết kế được cải thiện hơn hay cấu hình cập nhật theo chuẩn 2019 sẽ là những điểm hấp dẫn nhất của iPhone 9 Plus. Dù vậy, liệu người Việt có sẵn sàng bỏ ra số tiền có thể lên tới 15 triệu để mua mẫu máy mà kiểu dáng không khác biệt so với iPhone 7 Plus? Có lẽ là không, hoặc ít nhất là tới khi Apple loại bỏ hẳn iPhone 7 Plus, 8 Plus khỏi kênh bán lẻ.

Không phù hợp với chiến lược Apple, cũng khó mà gây tiếng vang ngay lập tức ở những thị trường đặc thù như Việt Nam, iPhone 9 Plus có lẽ sẽ chỉ là một giấc mơ.

Theo Zing.vn