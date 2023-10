Những lỗi iPhone 15 và cách khắc phục

Trên dòng iPhone 15 cao cấp mới đã xuất hiện một số lỗi như quá nhiệt, thân vỏ không cứng cáp như iPhone 14, lỗi phần mềm gây treo cứng khi bật máy,...

Lỗi quá nhiệt

Apple xác nhận rằng một số ứng dụng của bên thứ ba cũng làm chip A17 Pro bị quá tải, dẫn đến vấn đề về tản nhiệt, như Instagram, Uber... Hãng đang làm việc với các nhà phát triển để tối ưu hóa lại phần mềm gây ra sự cố.

Bản cập nhật iOS 17.0.3 sẽ giải quyết lỗi trong iOS, vá lỗi kernel - lỗ hổng đã bị khai thác từ các phiên bản trước iOS 16.6, cho phép hacker giành được đặc quyền nâng cao của hệ thống.

iOS 17.0.3 được phát hành để sửa lỗi iPhone 15 quá nóng.

WSJ trước đó đã thử nghiệm và nhận thấy rằng chiếc iPhone 15 Pro Max đạt nhiệt độ 41 độ C trong quá trình sạc, có lúc lên 45 độ C, còn nhiệt độ của mẫu iPhone 15 Pro có thể tăng tới 50 độ C khi tải game bằng mạng 5G với các game nặng.

Táo khuyết cho hay phần khung viền titan không phải là nguyên nhân gây ra sự cố quá nhiệt, hãng cũng khẳng định bản cập nhật sắp tới sẽ không làm giảm hiệu suất của chip A17 Pro.

Ngoài iOS 17.0.3 thì iPadOS cũng có bản cập nhật mới, cả hai cùng xử lý lỗ hổng kernel có thể cho phép kẻ tấn công giành được các đặc quyền nâng cao của hệ thống.

Để cập nhật và sửa lỗi cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, người dùng vào Settings > General > About > Software Update (Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm).

Lỗi phần mềm gây treo cứng khi bật máy

Những mẫu iPhone 15 tới tay khách hàng có thể bị treo cứng ở biểu tượng táo cắn dở. Hiện tượng này xảy ra ra chủ yếu trong thao tác chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang máy mới. Tuy nhiên, điều may mắn là Apple đã xử lý được lỗi này và ra bản cập nhật mới (số hiệu 15.0.2 cho iPhone 15 các loại). Do đó, để an toàn người dùng hãy cập nhật iOS của máy mới lên bản mới nhất trước khi tiến hành chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang.

Thân vỏ dễ dàng bị rạn nứt

Qua nhiều phản ánh từ người dùng cũng như thử nghiệm thực tế từ các kênh truyền thông cho thấy rằng iPhone 15, dòng Pro Max dễ bị gãy, vỡ hơn nhiều so với phiên bản trước đó. Người dùng có thể dễ dàng làm nứt kính sau chỉ bằng tay không uống cong thân máy, dù đây là điều rất khó khăn để thực hiện với iPhone 14. Thế hệ iPhone mới cũng tỏ ra dễ vỡ hơn khi bị rơi.

iPhone 15 dễ bị nứt gãy hơn iPhone 14.

Giới chuyên môn cho biết việc iPhone 15 mong manh hơn thế hệ tiền nhiệm do khung viền titan được thay thế nên đã làm giảm độ cứng của thiết bị, việc thiết kế lại iPhone để đáp ứng tiêu chí dễ sửa cũng khiến kết cấu tổng thể bị ảnh hưởng.

Sợi vải, bụi lọt vào chi tiết máy

iPhone 15 mới ra mắt dễ bị bụi, sợi vải lọt vào ống kính máy ảnh mặt sau, xuất hiện vết xước trên màn hình, một số chi tiết bị sứt nhẹ, viền máy có màu lạ... Các khiếm khuyết này xuất hiện tập trung trên những máy dành cho thị trường Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Trong các trường hợp này, người dùng được khuyến nghị nên yêu cầu đổi máy mới.

Theo congluan.vn