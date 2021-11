Những TV rẻ nhất đang bán tại Việt Nam

Các mẫu smart TV của TCL, Casper hay Coocaa đều ở tầm giá 5 triệu đồng với kích thước 32 inch.

Casper 32 inch 32HX6200 (5 triệu đồng)

Casper 32 inch 32HX6200.

32HX6200 chỉ có độ phân giải HD - thông số phổ biến trong tầm giá và không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm vì kích thước màn hình nhỏ 32 inch. Sản phẩm chạy hệ điều hành Linux, không đa dạng ứng dụng như Android TV nhưng có đầy đủ các phần mềm phổ thông như YouTube, Clip TV, FPT Play, Netflix và cả trình duyệt web.

TV của Casper có viền mỏng, 2 cổng HDMI, mạng LAN, kết nối Wi-Fi và truyền âm thanh ra loa ngoài bằng cổng 3,5 mm, cổng Optical.

TCL 32 inch 32S5200 (4,8 triệu đồng)

TCL 32S5200.

32S5200 là model mới ra mắt trong năm 2021 của TCL với ưu điểm chạy hệ điều hành Android, có chức năng tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt. Tuy cấu hình không cao, độ trễ khá lớn khi sử dụng, sản phẩm hỗ trợ đầy đủ phần mềm của Android phiên bản 8.0. TV cũng có kích thước 32 inch, độ phân giải HD nhưng viền dày hơn một chút so với các đối thủ.

Coocaa 32S3U (4,9 triệu đồng)

Coocaa 32S3U.

Coocaa 32S3U là smart TV rẻ nhất ra mắt tại Việt Nam năm nay. Ở cùng tầm giá 4 triệu đồng, người dùng chỉ có thể chọn các model có cùng kích thước màn hình nhưng không có tính năng thông minh như LG 32LM550BPTA, Samsung 32N4000 hay FFalcon 32F1.

S3U cũng là dòng TV đầu tiên của Coocaa chạy hệ điều hành do hãng tự phát triển là Coolita OS. So với Android, OS này được tối giản, phù hợp với TV giá rẻ, cấu hình không cao. Phiên bản đầu tiên được đưa ra thị trường có màn hình 32 inch nhỏ gọn. Trong hình, 32S3U được đặt cạnh laptop màn hình 15,6 inch để so sánh kích thước.

FFalcon 32 inch 32F1 (5,4 triệu đồng)

FFalcon 32 inch 32F1.

32F1 là dòng TV cơ bản của FFalcon - thương hiệu mới của Trung Quốc được lắp ráp tại Việt Nam. Sản phẩm chỉ có kết nối cơ bản như HDMI, USB, không có Wi-Fi và không có các ứng dụng thông minh. Người dùng có thể xem các kênh truyền hình trực tiếp thông qua bộ thu DVB-T2 tích hợp.

Các thông số kỹ thuật chính của TV bao gồm kích thước 32 inch, độ phân giải HD, công suất loa 10W tương tự các đối thủ cùng tầm giá.

Theo Hoài Anh/VnExpress