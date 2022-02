So sánh hiệu năng Galaxy S22 và iPhone 13

Samsung vừa chính thức giới thiệu Galaxy S22. So với đối thủ iPhone 13, smartphone mới nhất của Samsung có gì đáng chú ý?

iPhone 13 (trái) và Galaxy S22

Giá và ngày lên kệ

iPhone 13 và Galaxy S22 đều có giá khởi điểm 799,99 USD. Cụ thể, Galaxy S22 giá từ 799 USD cho bản 128GB, đã cho đặt trước và bắt đầu giao hàng vào ngày 25/2. Trong khi đó, iPhone 13 được giới thiệu ngày 14/9/2021, giá 799,99 USD cho bản 128GB.

Giá bán Galaxy S22 và iPhone 13 tăng dần theo cấu hình, tuy nhiên, bộ nhớ lớn nhất của Galaxy S22 chỉ là 256GB, còn iPhone 13 có bản 512GB giá 1.129 USD. Điều đáng chú ý là trong thời gian khuyến mãi, Galaxy S22 bản 256GB cũng bằng tiền Galaxy S22 bản 128GB.

Thiết kế và màn hình

Galaxy S22 và iPhone 13 sử dụng kính cường lực Gorilla Glass ở mặt trước và mặt sau. iPhone 13 dùng màn hình 6.1 inch 60Hz OLED, Galaxy S22 dùng màn hình 6.1 inch Dynamic 120Hz OLED.

Thiết kế của Galaxy S22 khá giống với thiết bị tiền nhiệm Galaxy S21, song được hoàn thiện bằng kính, không phải nhựa. Nó cũng có các cạnh vát nhẹ và tần số quét tối đa 120Hz. Chính giữa phía trên là một tai thỏ nhỏ chứa camera trước.

iPhone 13 trang bị kính Gorilla Glass ở hai mặt nhưng có các cạnh phẳng hơn. Tương tự S22, iPhone 13 cũng khá giống iPhone 12 (từ tai thỏ nhỏ hơn) và chỉ dùng màn hình 60Hz.

Do đó, về lý thuyết, màn hình Galaxy S22 mang lại cảm giác mượt mà hơn vì có tần số quét cao hơn gấp đôi. iPhone 13 lại có ưu điểm so với S22 là màn hình độ phân giải cao hơn (2532 x 1170 pixel so với 2340x1080). Ngoài ra, mật độ điểm ảnh của iPhone 13 (457 ppi) cũng cao hơn Galaxy S22 (422ppi).

Camera

Galaxy S22 sử dụng cụm camera ba ống kính, bao gồm camera siêu rộng 12MP, camera góc rộng 50MP, camera tele 10MP chống rung quang học, phía trước là camera 10MP. Trong khi đó, iPhone 13 dùng camera kép, gồm camera chính 12MP và camera siêu rộng 12MP, mặt trước là camera 12MP.

Thông số kỹ thuật

Tại hầu hết khu vực, Galaxy S22 trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, còn lại là Samsung Exynos 2200. Máy trang bị 8GB RAM. iPhone 13 sử dụng chip riêng Apple A15 Bionic, RAM 4GB. Dù RAM thấp, khả năng quản lý trên iOS giúp điện thoại thực hiện các chức năng nhanh chóng mà không có vấn đề gì.

Phần mềm

Samsung Galaxy S22 chạy hệ điều hành Android 12, giao diện One UI 4.1. iPhone 13 cài hệ điều hành iOS 15 độc quyền của Apple.

Pin

Dung lượng pin trên Galaxy S22 là 3.700mAh, thấp hơn thiết bị tiền nhiệm (4.000mAh), cho khả năng duyệt web 9 tiếng, xem YouTube 7 tiếng 36 phút cho một lần sạc. iPhone 13 dùng viên pin nhỏ hơn, 3.227mAh, nhưng có thể duyệt web trong 13 tiếng 43 phút, phát YouTube trong 8 tiếng 15 phút.

Tin liên quan: Galaxy S22 Ultra có giá từ 31,99 triệu tại Việt Nam Phiên bản cao cấp nhất của dòng S22 vừa ra mắt dự kiến có giá bán từ 31,99 triệu đồng cho phiên bản có bộ nhớ trong thấp nhất.

Theo Du Lam/ictnews/PhoneArena