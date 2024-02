Phong cách thanh lịch của Mai Phương ở chặng đầu Miss World

Hoa hậu Mai Phương chọn các trang phục kín đáo, chất liệu voan, lụa của nhà mốt trong nước ở những ngày đầu thi Miss World 2024.

Tối 19/2, Mai Phương dự tiệc chào mừng thí sinh trong bộ váy voan của nhà thiết kế Công Tân. Người đẹp trang điểm, làm tóc theo phong cách tự nhiên.

Ba ngày nhập cuộc, Mai Phương được fan sắc đẹp trong nước khen mặc thanh lịch, phù hợp tinh thần của Hoa hậu Thế giới. Hôm 17/8 khi lên đường đến Ấn Độ, hoa hậu mang theo 140 kg hành lý, trong đó phần lớn là váy áo phục vụ cho ba tuần tranh tài.

Mai Phương chọn trang phục không cầu kỳ phom dáng, hạn chế chi tiết cắt xẻ, thay vào đó chú trọng chất liệu để toát lên vẻ nữ tính. Stylist Kiệt Cao cho biết êkíp mất nhiều tháng tìm các kiểu váy, đầm phù hợp hình thể của Mai Phương, nhận sự hỗ trợ của hàng chục nhà thiết kế.

Mỹ nhân chọn trang phục lấy cảm hứng từ áo bà ba do nhà thiết kế Nguyễn Minh Công thực hiện, ngày 19/2. Phần áo gồm các đường đan dựa trên đặc trưng làng nghề thủ công của người dân Nam Bộ. Nhà mốt cách điệu phần váy với độ rũ, cắt may theo kỹ thuật hiện đại.

Trong ngày thứ hai tại cuộc thi, Mai Phương chọn đầm đơn sắc, bất đối xứng ở phần tay áo. Người đẹp phối trang sức thanh mảnh, búi tóc cao để tạo diện mạo mới mẻ.

Mai Phương (thứ hai từ trái sang) chọn đầm voan, họa tiết hoa khi hội ngộ thí sinh, hôm 18/2. Để không bị “dìm hàng” chiều cao, Mai Phương sử dụng giày cao gót gần 10 cm. Cô cao 1,7m, số đo hình thể lần lượt là 82-63-92 cm.

Cô tham gia hoạt động quay video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, gặp gỡ Miss World 2018 Vanessa Ponce De Leon.

Mai Phương tạo dáng với mẫu đầm của nhà thiết kế Võ Thanh Can trong ngày đầu tiên tham gia cuộc thi.

Video giới thiệu bản thân của Mai Phương đăng tải trên trang chủ Miss World. Video: Nhân vật cung cấp

Cô tên đầy đủ Huỳnh Nguyễn Mai Phương, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Đầu tháng 2, người đẹp công bố điệu nhảy “See Tình” chuẩn bị cho phần Dance of the World, hé lộ trang phục dạ hội chính do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện. Chung kết Miss World lần thứ 71 sẽ diễn ra ngày 9/3 tại một trung tâm thuộc thành phố Mumbai. Đương kim hoa hậu Karolina Bielawska, người Ba Lan, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

