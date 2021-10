Sắm 7 món thời trang này, nàng công sở tốn chưa đến 1 phút diện đồ đi làm mỗi sáng

Có sẵn 7 items (món đồ) này trong tủ, chị em sẽ chẳng lo không biết mặc gì đi làm.

Cuộc sống bận rộn nên quỹ thời gian để chuẩn bị đi làm vào buổi sáng lại càng thêm eo hẹp. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, rất nhiều chị em vẫn tốn quá nhiều thì giờ để lên đồ, chỉ vì “bế tắc” trước câu hỏi “mặc gì hôm nay?”. Rất may là, chị em vẫn có cách để rút ngắn thủ tục lên đồ đi làm, và có thêm thời gian rảnh để làm những việc khác như ăn một bữa sáng lành mạnh, nhâm nhi một tách cà phê, đó chính là sắm những items công sở dễ mặc dễ đẹp. Dưới đây là 7 món đồ mà BTV thời trang Kristen Nichols của Who What Wear tập trung sắm sửa để mỗi sáng, cô sẽ không tốn đến 1 phút mặc đồ đi làm.

Đầu tư vào quần âu ống đứng là vô cùng sáng suốt vì chị em có thể diện đi diện lại item này, và mix với mọi kiểu áo đều rất đẹp. Để không khiến style công sở bị già hóa, Kristen Nichols chọn kiểu quần ống đứng nhưng vẫn có độ suông nhất định chứ không quá đứng dáng. Lựa chọn này vẫn đảm bảo sự chỉn chu, thanh lịch cần có nhưng toát lên nét trẻ trung, và chút gì đó phóng khoáng, đầy thú vị.

Giày slingback

Slingback là kiểu giày nữ tính, chuyên nghiệp không kém giày cao gót nhưng trông thú vị hơn. Thiết kế khá thoáng chân của giày slingback sẽ tạo hiệu ứng hack dáng tốt, nếu chị em chọn đôi mũi nhọn nữa thì cặp chân càng thêm dài và thanh thoát. Ngoài ra, để kết hợp được với mọi kiểu trang phục công sở, Kristen Nichols đã chọn một đôi slingback màu đen.

Áo khoác họa tiết

Nếu cứ mặc mãi áo trơn màu, style công sở của bạn sẽ trở nên “tẻ ngắt” lúc nào chẳng hay. Và để phong cách đi làm trở nên đa dạng hơn, Kristen Nichols đã bổ sung thêm áo khoác vải tweed. Kiểu áo này nổi bật, và độ sang trọng, thanh lịch cũng là điều không thể phủ nhận. Khi mix áo vải tweed với quần jeans, người mặc sẽ có vẻ ngoài trẻ trung, sang xịn mịn.

Chân váy dài

Chân váy dài sẽ mang lại nét nữ tính, nhẹ nhàng cho style công sở. Lựa chọn của Kristen Nichols là chân váy lụa có phom dáng suông. Kiểu chân váy này ghi trọn điểm tinh tế, lại dễ dàng tạo nên những bộ đồ công sở sang trọng, thời thượng, đặc biệt là khi kết hợp với blazer.

Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng là sự lựa chọn không bao giờ sai. Đặc biệt là vào những lúc không biết mặc gì, item này sẽ là câu trả lời hoàn hảo. Áo sơ mi trắng chỉ cần mix vu vơ với quần jeans đen, jeans xanh hay quần âu và sơ vin gọn gàng là bạn có ngay bộ đồ công sở chuẩn thanh lịch. Nếu muốn vẻ ngoài thêm ấn tượng, bạn có thể nhấn nhá vài món phụ kiện như vòng cổ, khuyên tai vàng…

Bộ suit

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, bạn vẫn có thể mặc đẹp và thanh lịch “không góc chết” nếu trong tủ đồ có sẵn một bộ suit. Lựa chọn của Kristen Nichols chính là bộ suit có quần ống loe, áo blazer nhấn eo nhẹ. Kết lại set đồ, cô đi giày cao gót mũi nhọn và có được tổng thể trang phục tôn dáng hết cỡ.

Áo khoác dáng dài

Mùa đông đã sắp ghé tới, giờ bạn đầu tư cho những chiếc áo khoác dáng dài là rất hợp lý. Sự xuất hiện của áo khoác dáng dài sẽ tăng thêm vẻ phong cách, thời thượng cho cả set trang phục mà bạn chẳng cần phải cố gắng nhiều. Bật mí thêm là nếu ưu tiên áo khoác dáng dài màu trung tính như đen, trắng, be, nâu…, bạn sẽ chẳng bao giờ lo mặc xấu.

Theo Olive (Pháp Luật và Bạn Đọc)