Giá cam Hà Tĩnh tăng cao, sức mua còn thấp

Theo dự ước, mặc dù năng suất cam toàn tỉnh năm 2022 có thể thấp hơn so với các năm trước nhưng đổi lại, thời điểm này, giá bán của loại quả đặc sản này ở thị trường Hà Tĩnh đang cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 5 - 10 nghìn đồng/kg.

Hiện nay, tại các vùng trồng cam lớn của tỉnh như: Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang... đang bước vào thu hoạch chính vụ. Giá cam thương lái nhập tại vườn dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, có loại lên đến 40.000 đồng/kg. Theo các nhà vườn, đây là năm có giá bán ra khá cao và “nhỉnh” hơn so với năm 2021.

Anh Đinh Văn Nhâm phấn khởi trước vụ cam được giá.

Ông Đinh Văn Nhâm - Giám đốc HTX Nông nghiệp Khe Mây Long Nhâm (xã Hương Đô, Hương Khê) cho biết: “HTX có 30 hộ trồng cam với tổng diện tích 100 ha. Năm nay, 70 ha cho thu hoạch với năng suất đạt khoảng 10 tấn/ha. So với mọi năm, do thời tiết nhiều bất lợi, một số vườn có tỷ lệ đậu quả thấp, dù vậy, nhờ chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, cam cho chất lượng tốt nên bán vẫn được giá. Hiện, chúng tôi bán giá tại vườn là 35.000 - 40.000 đồng/kg đối với cam loại 1, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 5 - 10 nghìn đồng/kg".

Tại Vũ Quang, các vườn cam cũng vào vào dịp thu hái tập trung. Anh Lê Doãn Hùng (thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh) cho hay: "Nhờ được tập huấn và thực hiện chăm sóc theo hướng hữu cơ nên cam của gia đình cho quả vàng đẹp, độ ngọt cao. Vì thế, ngay từ đầu vụ, giá bán đã khá tốt, dao động từ 35 - 40 nghìn đồng/kg, loại đặc biệt phải 50.000 đồng/kg, tăng 15 - 20 nghìn đồng/kg so với năm trước. Toàn bộ số cam của gia đình đã được thương lái đặt mua từ vài tháng trước”.

Các nhà vườn thuộc HTX Nông nghiệp Khe Mây Long Nhâm (xã Hương Đô, Hương Khê) thu hoạch cam, chuẩn bị hàng cho các nhà buôn.

Giá cam bán tại vườn tăng đã tác động đến thị trường bán lẻ ở Hà Tĩnh. Ghi nhận tại các chợ trung tâm như: chợ thành phố, chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh), giá cam đại trà khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg; loại cam đặc sản, cam hữu cơ hoặc được trồng ở các nhà vườn lớn có giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, cao nhất là 65.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Hương - tiểu thương tại chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi chuyên bán cam Khe Mây. Trung bình mỗi ngày, tôi thuê xe chở 4 tạ cam Khe Mây từ Hương Khê xuống thành phố để bán. Khác với mọi năm, năm nay, cam đã vào chính vụ nhưng vẫn đang có giá cao, vì thế, nhiều chủ vườn chưa có ý định thu hoạch hết mà chọn tỉa quả chín bán trước, còn lại chăm sóc để chờ giá có thể tăng thêm vào cuối mùa".

Ở các chợ, quầy hàng hoa quả tại TP Hà Tĩnh, cam được bày bán khá nhiều với giá dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, cam ở các chợ chủ yếu được nhập từ các địa phương của huyện Hương Khê, Can Lộc. Những loại được thu mua từ những trang trại trồng theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ và có dán tem truy xuất nguồn gốc thì phần lớn chỉ được bày bán ở các cửa hàng lớn. Tuy nhiên, việc giá bán ở thị trường tăng cao ở thời điểm hiện nay là do giá mua vào từ các nhà vườn cao chứ không phải xuất phát từ sức mua sôi động.

Chị Nguyễn Loan - tiểu thương kinh doanh cam tại đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh bày tỏ: “Nếu như năm 2021, ở thời điểm này, mỗi ngày tôi bán từ 6 - 7 tạ cam thì nay chỉ 4 - 5 tạ/ngày. Giá cao nên khách hàng không mua số lượng nhiều nên chúng tôi cũng chỉ nhập số lượng vừa phải, đủ bán trong ngày. Chúng tôi cũng phải cân đối, giảm lợi nhuận để giữ chân khách hàng".

Mỗi ngày, chị Loan, chủ cửa hàng hoa quả ở đường Xuân Diệu (TP Hà Tĩnh) bán ra khoảng 4 - 5 tạ cam.

Còn ở các chợ huyện, thị xã thì sức tiêu thụ còn thấp hơn nhiều so với khu vực trung tâm. Theo bà Bùi Thị Hà - tiểu thương bán hoa quả ở chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc): “Hằng năm, vào tầm này, khách hàng rất thích đóng giỏ cam làm quà tặng, song năm nay, vì giá đắt nên khách chuyển sang lựa chọn một số hoa quả khác có giá “mềm” hơn. Theo ước tính, khách hàng mua cam đang giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Kể cả những ngày rằm, mùng 1 âm lịch hằng tháng, lượng khách có tăng lên nhưng chưa sôi động”.

Đối với người tiêu dùng, việc chờ đợi để được thưởng thức những trái cam trong mùa chín mọng đã trở thành thói quen của người dân địa phương. Không chỉ là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, cam còn là đặc sản đặc trưng của vùng đất Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thị trường này chưa sôi động một phần thời điểm này chưa có nhiều lễ, hội, nhu cầu chủ yếu để phục vụ trong gia đình là chính.

Bà Lê Thị Mai (thị trấn Thạch Hà) cho biết: “Cam là loại quả chứa nhiều vitamin C, rất tốt cho việc tăng sức đề kháng cho các thành viên trong gia đình. Gia đình tôi có 4 người, cứ vài ngày tôi lại mua khoảng 2 kg với giá khoảng 90.000 đồng để vắt nước uống cho cả gia đình".

Cam tăng giá khiến người tiêu dùng phải tính toán kỹ hơn để tiết kiệm chi phí.

Theo dự đoán của các tiểu thương, thời gian tới, các diện tích trồng cam ở các địa phương chín rộ, nhà vườn tăng sản lượng thu hoạch, cùng đó là nguồn cam từ các tỉnh khác đổ về thì giá cam sẽ ổn định hơn. Càng về cuối năm, ngoài nhu cầu sử dụng, người dân có xu hướng mua cam để làm quà với số lượng lớn, sử dụng cho các dịp lễ cuối năm cũng góp phần làm thị trường sôi động hơn.

