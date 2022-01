Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Nắm bắt sức tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng trong dịp tết, các tiểu thương đã chủ động nhập thêm hàng để phục vụ người dân, đặc biệt các quầy thịt bò, thịt lợn, hải sản.

Sáng 29/1, thịt lợn tại các chợ dân sinh có giá từ 100 - 130.000 đồng/kg.

Ghi nhận trong ngày 28 và sáng 29/1 (26, 27 tết) tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh, giá một số mặt hàng thực phẩm như: hải sản, thịt bò, thịt lợn, gà, hoa quả tươi tăng khoảng 10% so với ngày thường; các loại cá biển, rau củ giá không biến động.

Cụ thể, hiện nay giá thịt lợn từ 100 - 130.000 đồng/kg, thịt bò 200 - 250.000 đồng/kg, gà làm sẵn 150 - 180.000 đồng/kg, gà sống 120 - 150.000 đồng/kg, tôm nuôi 160 - 200.000 đồng/kg, tôm sú 400.000 đồng/kg.

Những ngày giáp tết, quầy hải sản của chị Dương Thị Hải bán hơn 1,5 tạ tôm, 2 tạ mực/ngày.

Bà Phan Thị Thu – thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) chia sẻ: “Tôi thường xuyên mua thực phẩm tại chợ Giang Đình, khoảng 3 tuần nay, giá thịt lợn tôi mùa từ 100 – 120.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với những tháng trước đó. Tết 2 năm vừa qua, giá thịt lợn đắt đỏ, năm nay giá xuống mức này là chỉ bằng 2/3. Vài ngày tới, lượng người mua thịt sẽ khá nhiều, mong là giá sẽ ổn định ở mức như hiện nay”.

Thịt bò là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn dịp tết.

Chị Dương Thị Hải – tiểu thương kinh doanh mặt hàng tôm, mực tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Cuối năm, người mua hải sản về ăn tất niên nhiều nên mỗi ngày, lượng hàng tôi nhập về hơn 1,5 tạ tôm, 2 tạ mực, tính ra tăng gấp ba so với ngày thường. Do nhu cầu tiêu thụ lớn nên giá nhập hàng và bán ra tăng từ 10 – 20.000 đồng/kg so với ngày thường”.

Thời điểm này, giá các loại cá không thay đổi so với ngày thường, cá thu, cá bớp cắt lát 200 – 250.000 đồng/kg, cá cam 50.000 đồng/kg, cá chim 130 - 150.000 đồng/kg... Mặt hàng rau củ có mức giá khá rẻ, như: rau cải 5 - 7.000 đồng/bó, cần nước 10.000 đồng/bó, súp lơ 10 - 12.000 đồng/cây; các loại củ quả như su hào, cà rốt, khoai tây, cải thảo, đậu que, dưa chuột… từ 12 – 20.000 đồng/kg.

“Thời tiết ngày ấm đêm nhiều sương mù, thuận lợi cho rau phát triển nên nguồn cung lớn, giá thành rẻ. Tuy nhiên, so với chợ tết thì lượng khách không tấp nập như trước đây. Những năm gần đây, thực phẩm tết khách cũng chỉ mua cho ngày 30, mùng 1 tết vì ra mùng 2, hàng hóa đã bán trở lại. Mấy hôm nay, chủ yếu khách mua ăn lẩu, làm cỗ tất niên” – chị Võ Thị Hương, tiểu thương bán rau chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh) cho hay.

Thời tiết thuận lợi nên gá rau xanh thời điểm cận tết khá rẻ.

Hoa quả tươi là một trong những mặt hàng gần như tất cả các gia đình đều mua cho ngày tết nên sức tiêu thụ cao. Theo khảo sát, giá một số loại hoa quả tăng 5 – 10.000 đồng/kg, theo đó, cam bù, cam chanh 30 – 35.000 đồng/kg, táo mỹ 120.000 đồng/kg, vú sữa 55 – 60.000 đồng/kg, thanh long 30.000 đồng/kg, phật thủ đẹp 80.000 đồng/quả, dứa đỏ 35.000 đồng/quả…

Theo các tiểu thương, hàng thực phẩm tươi sống thường những “đắt khách” khoảng 3 - 4 ngày trước tết, người dân mua làm cỗ tất niên hoặc mâm cúng ngày tết. Các loại thực phẩm được người tiêu dùng chọn mua nhiều chủ yếu là thịt bò, gà, lợn, cá thu, cá bớp, cá chép, tôm, các loại hải sản, rau củ…

Các tiểu thương dự báo, càng giáp tết, sức mua hàng thực phẩm tươi sống sẽ càng cao, giá cả có thể biến động theo từng ngày, phụ thuộc vào nguồn cung các mặt hàng. Tuy nhiên, giá thực phẩm nếu thay đổi cũng không có biến động quá lớn, chỉ tăng từ 10 – 15%.

Các quầy hoa quả tươi ngày cận tết được nhập về số lượng hàng lớn, đa dạng loại quả để phục vụ khách hàng.

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp cao điểm cận tết, Sở Công thương cùng các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát tình hình thị trường, hoạt động lưu thông hàng hóa trên địa bàn để bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa, đơn vị cử cán bộ chuyên trách, hàng ngày theo dõi giá cả, cung ứng hàng hóa, bám sát diễn biến thị trường trước, trong và sau tết để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trong trường hợp chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy, có biến động về giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân.

Tin liên quan: Hàng hóa phong phú, người dân Hà Tĩnh nô nức sắm tết Sức mua những ngày cận tết Nguyên đán Nhâm Dần đang tiếp tục tăng cao. Hàng hóa phong phú, đa dạng cùng với nhiều chương trình khuyến mãi đã góp phần giúp người tiêu dùng Hà Tĩnh thuận lợi trong mua sắm tết.

Kiểm soát tốt thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dịp tết Nguyên đán Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra tình hình thị trường hàng hóa, tập trung vào những nhóm hàng tiêu dùng cao trong dịp tết Nguyên đán, những hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sức khỏe của người dân.

Loan - Oanh