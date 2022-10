Hà Tĩnh: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng hơn 60%

Số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh cho thấy, 9 tháng năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.457,46 tỷ đồng, tăng 60,01% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 4.457,46 tỷ đồng trong 9 tháng.

Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh, hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đang trên đà phát triển tích cực sau thời gian dài hạn chế hoạt động và tạm ngừng (từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022) vì dịch COVID-19.

Trở lại hoạt động sau dịch, các đơn vị kinh doanh đã đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Từ khoảng đầu tháng 4 trở đi, bên cạnh khách nội tỉnh thì du khách ngoại tỉnh đến với Hà Tĩnh cũng bắt đầu tăng lại như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh. Ngoài ra, xu hướng ăn uống bên ngoài ngày càng phát triển đã kéo theo sự gia tăng các loại hình kinh doanh ăn uống như nhà hàng, quán ăn, góp phần tăng doanh thu dịch vụ này.

Du khách trải nghiệm du lịch tại Khu du lịch Đá Bạc Eco (Thạch Hà).

Trong đó, dịch vụ lưu trú ước đạt 193,92 tỷ đồng, tăng hơn 100%; lượt khách phục vụ ước đạt 1.089 nghìn lượt, tăng 81,16% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ ăn uống ước đạt 4.250,38 tỷ đồng, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch lữ hành và hỗ trợ du lịch ước đạt 13,16 tỷ đồng, tăng 78,96% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phục hồi của ngành dịch vụ với những kết quả tích cực được coi là yếu tố góp phần vào tăng trưởng kinh tế, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh.

Ngọc Loan