Khai trương showroom nhôm Sông Hồng Shalumi tại TP Hà Tĩnh

Nhôm Sông Hồng Shalumi mang đến Hà Tĩnh đầy đủ những dòng sản phẩm nhôm cao cấp, độc đáo, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.

Sáng 14/12, Nhà máy Nhôm Sông Hồng Shalumi (Công ty CP Nhôm Sông Hồng) tổ chức khai trương showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại địa chỉ số 327, đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Công ty CP Nhôm Sông Hồng được thành lập năm 1999 tại khu công nghiệp phía Nam thuộc TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty không ngừng cố gắng đổi mới để hoàn thiện và đem đến giá trị sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Hiện tại, với công nghệ hiện đại, tiên tiến của Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan, tổng công suất nhà máy đạt 18 nghìn tấn/năm. Trong đó, có 8 nhà máy gồm: 1 nhà máy luyện đúc phôi nhôm billet; 2 nhà máy đùn ép; 3 nhà máy sơn tĩnh điện và 2 nhà máy oxi hóa - vân gỗ cao cấp.

Sản phẩm nhôm Sông Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 và đạt tiêu chuẩn Việt Nam theo đánh giá của Bộ Xây dựng, đồng thời đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tại showroom ở Hà Tĩnh, doanh nghiệp mang đến đầy đủ những dòng sản phẩm cao cấp, độc đáo, phục vụ nhu cầu của người dân.

Tại Hà Tĩnh, sản phẩm nhôm Sông Hồng do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng 688 phân phối. Showroom có đầy đủ các sản phẩm do Công ty CP Nhôm Sông Hồng sản xuất, phục vụ nhu cầu khách hàng như: phôi nhôm Bilets; nhôm hệ sơn tĩnh điện cao cấp, sơn tĩnh điện Luqitd; nhôm hệ vân gỗ cao cấp; gia công các cửa nhôm thủy lực, cửa cuốn, cầu thang, hàng rào, lan can... phục vụ trong công nghiệp, nội, ngoại thất.

Với chất lượng, độ bền cao, Công ty cung cấp chế độ bảo hành sản phẩm lên đến 50 năm.

Đặc biệt, công ty còn có các sản phẩm Anod cao cấp như: màu xanh coban; đồng thau; đen; màu vàng ánh kim… đã được xuất khẩu đi các nước Mỹ, Canada, Nhật bản, EU…

Các dòng sản phẩm nhôm Sông Hồng trưng bày tại Showroom Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhôm Sông Hồng cho biết: "Doanh nghiệp mang đến Hà Tĩnh đầy đủ những dòng sản phẩm cao cấp, độc đáo, có màu sắc đẹp nổi trội, độ bền vĩnh cửu, cách âm, thân thiện với môi trường với mức giá hợp lý để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, từ đó, cùng người dân xây dựng nên những công trình chất lượng cao, đóng góp vào ngân sách địa phương và sự phát triển chung của Hà Tĩnh".

Sản phẩm có mẫu mã đẹp, độ hoàn thiện cao.

Dù mới xuất hiện tại Hà Tĩnh, sản phẩm nhôm Sông Hồng Shalumi đã được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Nhôm Sông Hồng Shalumi là công ty đại chúng đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán trong lĩnh vực sản xuất nhôm thanh định hình tại Việt Nam với số vốn điều lệ 206,9 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sự phát triển và năng động do tổ chức Glubai xếp hạng. Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty còn vinh dự được nhận các huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng, huy chương vàng Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, giải thưởng cao quý “Sao Vàng đất Việt” và Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước.

Dương Chiến - Anh Tấn