Nguồn cung ở Hà Tĩnh dồi dào, giá rau xanh làm vui lòng các bà nội trợ

Thời tiết thuận lợi, người dân đẩy mạnh sản xuất nên nguồn cung rau, củ dồi dào. Hiện tại, giá rau xanh tại các chợ đã giảm đi trông thấy.

Nhanh tay cân cải ngọt cho khách, ông Lê Đình Nghĩa - tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả tại chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Chưa năm nào giá rau xanh tăng mạnh như đợt vừa qua, nguyên nhân là do mưa kéo dài làm nguồn cung khan hiếm. Bây giờ, thời tiết thuận lợi, người dân đẩy mạnh sản xuất, vì thế, giá rau xanh đã giảm 20 - 30% so với thời điểm cách đây vài tuần. Chẳng hạn, rau cải đợt trước có giá 15 - 20.000 đồng/bó nay chỉ gần 10.000 đồng/bó. Rau gia vị như hành lá, ngò giảm còn 30 - 35.000 đồng/kg".

Giá rau xanh “hạ nhiệt” tạo điều kiện cho người dân mua bán dễ dàng hơn.

Chị Nguyễn Thị Hà - tiểu thương kinh doanh tại chợ Bình Hương (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cho biết thêm: Giá rau xanh đã bắt đầu giảm khoảng 2 tuần nay. Rau xanh vào thời điểm này nguồn cung nhiều, mỗi chuyến đi chợ chị chở hàng tạ rau, sạp hàng lúc nào cũng đầy ăm ắp rau mới về. Nguồn hàng nhập ở chợ đầu mối cũng khá dồi dào, dễ dàng lựa chọn. Việc giá rau giảm đã kích cầu tiêu dùng.

Đang lựa chọn rau chuẩn bị bữa tối, chị Nguyễn Thị Ngân (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) trao đổi: “Đợt sốt giá, tôi cầm trong tay 50.000 đồng mua chỉ vọn vẹn 3 bó rau, đã thế sự chọn lựa lại không nhiều, nay cũng từng đó tiền mua được 5 - 8 bó rau ngon. Giá rau xuống thấp giúp giải toả tâm lý đắn đo khi xách túi đi chợ".

Rau xanh đầy ắp các sạp hàng.

Khảo sát một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh như: chợ TP Hà Tĩnh, chợ Vườm Ươm, chợ Bình Hương (TP Hà Tĩnh), chợ Nghèn (Can Lộc)…, giá rau xanh đã giảm mạnh so với hồi đầu tháng 11. Cụ thể, giá cải bẹ mào gà ở mức 10-15.000 đồng/kg, cải thảo 12.000 đồng/kg, cải ngọt 15.000/kg; rau ngò 40.000 đồng/kg, rau muống 5.000 đồng/bó, bí xanh 16.000 đồng/kg, rau khoai 8.000 đồng/bó, đậu cove có giá 15 - 20.000 đồng/kg, các loại củ dao động từ 17 - 20.000 đồng/kg… Mức giá này đã giảm khoảng 25 đến 30% so với vài tuần trước.

Chia sẻ về việc giá rau quay đầu giảm, bà Nguyễn Thị Nga - hộ sản xuất rau tại xã Thạch Liên (Thạch Hà) cho biết, trước đó giá rau tăng mạnh nhưng hiện nay các loại rau vụ đông (các loại họ nhà cải) đã bước vào thu hoạch rộ nên sản lượng tăng, chất lượng đảm bảo. Theo bà Nga, giá rau sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Thời điểm này, tại xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh), bà con địa phương đang tập trung sản xuất để chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường. Bà Nguyễn Thị Phương (thôn Trung Tiến) chia sẻ: “Mấy tuần gần đây thời tiết nắng ráo thuận lợi, nên tôi tranh thủ bám đồng. Bên cạnh loại rau phục vụ cho dịp tết Nguyên đán, tôi tranh thủ cải tạo những vùng đất cao để trồng một số giống rau ngắn ngày nhằm đáp ứng nhu cầu rau xanh trước mắt. Tôi đã làm được 1 sào cải cúc, cải ngọt. Dự kiến 7 ngày tới cho thu hoạch lứa sớm”.

Thời tiết thuận lợi giúp luống rau cải cúc của bà Nguyễn Thị Phương sinh trưởng tốt.

Không riêng gì bà con ở xã Đồng Môn, tại vựa rau Tượng Sơn (Thạch Hà) không khí khẩn trương, hối hả diễn ra ở khắp các cánh đồng trên địa bàn xã. Bà Bùi Thị Cổn (thôn Bắc Bình) đang tỉ mỉ gói bó rau cải rễ để giao cho khách hàng nói: “Bà con trong xã đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các cây trồng vụ đông và thu hoạch nhanh gọn để giải phóng đất kịp gieo trồng vụ Xuân 2022 theo kế hoạch. Giá rau hạ nhiệt cùng với đó đang vào mùa nên các loại rau cải được nhiều người ưa chuộng. Ngày nào tôi cũng xuất bán tại chợ đầu mối”.

“Mấy tuần nay thời tiết nắng ấm, đất khô ráo hơn nên tôi tranh thủ nhổ bỏ những cây trồng vụ trước để sẵn sàng sản xuất vụ đông. Hy vọng nắng ấm kéo dài hơn để gia đình kịp làm đất, lên luống và xuống giống một sào rau gia vị”, ông Phan Văn Đệ (thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) chia sẻ.

Ngoài việc triển khai sản xuất, bà con nông dân cũng chủ động chăm sóc những rau ăn lá ngắn ngày để cung cấp cho thị trường. Trong ảnh: Bà Bùi Thị Cổn đang tất bật thu hoạch rau cải rễ để kịp cho phiên chợ chiều.

Ông Nguyễn Viết Sơn - Giám đốc HTX Hoàng Hà xã Tượng Sơn cho biết: Giá rau xanh trên thị trường hiện có giảm so với trước, song sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh, doanh của bà con nông dân bởi thời điểm này thời tiết rất thuận lợi để bà con gieo trỉa, phát triển rau vụ đông. Vụ đông năm nay, HTX sản xuất 20 ha rau, củ, quả tập trung và khoảng 50 ha vườn hộ, so với năm ngoái diện tích tăng đáng kể. Dự kiến, vụ đông 2021 HTX sẽ thu mua 150 tấn rau, củ các loại.

Ông Phan Văn Huân, Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) thông tin: “Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trỉa 4.590/4.558 ha rau các loại, đạt 100,7% kế hoạch. Từ nay tới cuối năm, sản lượng rau của Hà Tĩnh sẽ khá dồi dào, vì vậy tình trạng khan hàng, sốt giá sẽ không tái diễn".

