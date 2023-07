Vé máy bay cao điểm hè rẻ nhất 6 năm qua

Giá nhiều chặng bay năm nay chỉ 700.000-1,2 triệu đồng, giảm 10-40% so với năm ngoái - thấp nhất 6 năm qua.

Nếu cao điểm hè các năm trước, nhiều chặng du lịch nổi tiếng “cháy vé”, năm nay dù mua sát ngày, giá vẫn rất thấp. Một số chặng bay, giá còn thấp hơn tháng 4, 5, 6.

Khảo sát cho thấy, chặng bay du lịch hè nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng tại Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, và Vietravel Airlines vẫn còn lượng lớn vé với mức giá giảm 10-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này theo các hãng hàng không và một số đại lý là thấp nhất trong 6 năm qua.

Vé máy bay từ TP HCM đi Phú Quốc từ nay đến cuối tháng chỉ vài chục nghìn đồng (chưa gồm thuế phí). Ảnh: Thi Hà

Với đường bay Hà Nội - Phú Quốc đi trong tháng 7, giá vé của Vietnam Airlines chỉ từ 1,1 triệu đồng một chiều trở lên (đã gồm thuế phí). Nếu đi trong tháng 8, giá còn thấp hơn, chỉ từ 800.000 đồng một chiều. Cùng kỳ các năm trước đó, giá dao động 1,6-3,5 triệu đồng cho một chặng. Thậm chí, vé khuyến mãi săn sớm đã bao gồm thuế phí cũng không thấp hơn 1,5 triệu đồng.

Chặng bay TP HCM - Phú Quốc những ngày này còn xuất hiện cả vé 50.000 đồng (chưa bao gồm thuế phí) cho thời gian đi trong tháng 7, 8. Nếu cộng thêm thuế phí, giá chỉ khoảng 638.000 đồng đến 1 triệu đồng với nhiều khung giờ bay khác nhau. Hai ngày cuối tuần, giá chỉ cao hơn 200.000-400.000 đồng cho tùy khung giờ khác nhau.

Với các chặng Hà Nội/TP HCM đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt..., giá chỉ quanh mức 1-1,2 triệu đồng một chiều, tương ứng giảm khoảng 10-40% so với đặt từ một tháng trước hoặc với cùng kỳ.

Chị Phạm Thị Thu – một đại lý vé máy bay tại Cầu Giấy (Hà Nội) - đánh giá từ 2018 đến nay, “chưa từng bán giá thấp như thời điểm này”.

Theo chị, các năm trước, giá cao điểm hè tăng từng ngày vì lượt khách mua đông. Có đợt khách đặt ngày hôm trước nhưng nếu chưa kịp giữ chỗ, hôm sau chị phải bù thêm vài trăm nghìn đồng một vé cho mỗi chặng cho khách. Tuy nhiên, cao điểm hè năm nay ngược lại, khách đặt vé Hà Nội – Phú Quốc cho ngày đi cuối tháng 7 giá chỉ 1,2 triệu đồng, giảm 40% so với cùng kỳ các năm trước và hồi tháng 5.

“Sức mua cao điểm hè năm nay chỉ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với các năm trước dịch giảm tới 30%”, chị Thu cho hay.

Là đại lý chuyên bán tour đoàn, chị Oanh – chủ đại lý ở quận Tân Bình cho rằng, năm nay lạm phát, hoạt động kinh doanh gặp khó nên nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cắt hoặc giảm chi phí nghỉ mát. Số khác vẫn tổ chức nghỉ mát nhưng chọn chuyến đi trong khoảng cách ngắn để dễ dàng di chuyển bằng ôtô thay vì máy bay. Do đó, sức mua vé máy bay cho cao điểm hè năm nay ảm đạm so với mọi năm.

Nói với VnExpress , các hãng hàng không cũng cho rằng giá vé lao dốc là do năm nay sức mua thấp. Ngoài cân đối mức hợp lý, ở nhiều chặng, các hãng đã chủ động khuyến mãi sâu để kích cầu nên giá xuống thấp nhất 6 năm qua. Ngoài ra, số lượng tàu bay quốc tế năm nay tại các hãng tăng cao so với năm ngoái trong khi nhu cầu quốc tế cho mùa hè tới nay chỉ đạt 70%. Thay vì cho tàu bay “nằm chờ”, các hãng đã tăng cường cho nội địa. Khi nhiều chuyến bay mùa hè được tăng cường, cung vượt cầu, đẩy giá vé đi xuống.

Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco), nhìn nhận “chưa năm nào sức mua lại thấp như thế”. Thị trường hàng không nội địa 6 tháng đầu năm nay ghi nhận mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2019. Đang vào cao điểm hè nhưng sức mua vé chỉ tăng quanh 10-15% so các tháng trước đó. Còn các chặng quốc tế hoạt động vận chuyển chỉ đạt 80% so với cùng kỳ.

Dịp hè năm nay hãng cung ứng ra thị trường hơn 7,3 triệu ghế, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Từ nay đến hết tháng 7, hãng kỳ vọng thị trường sẽ sôi động hơn.

Cũng mong thị trường du lịch sôi động, các công ty du lịch đánh giá giá vé máy bay khá đang “mềm”. Do đó, họ cũng đã nhanh chóng điều chỉnh giá tour du lịch giảm 20-30% so với cùng kỳ. Nhiều nơi, giảm giá tour đến các khu nổi tiếng tới 50%.

Bên cạnh giảm giá mùa hè, các hãng hàng không cũng đang chủ động tung vé khuyến mãi, giảm từ 15% đến 30% cho mùa thu để kích cầu.

Theo Thi Hà/VNE