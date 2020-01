2019-12-26 16:38:00

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/12, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can vụ “phù phép” hồ sơ, một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng.