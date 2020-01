2018-04-23 12:22:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Văn Hoan (SN 1995, trú tại xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.