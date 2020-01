2019-12-17 10:48:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can tham gia đánh bạc, gá bạc.