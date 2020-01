2020-01-17 08:41:00

(Baohatinh.vn) - Công an Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa công bố quyết định điều động 11 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại xã Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang và Ân Phú. Đến nay, 100% xã, thị trấn ở huyện miền núi này đã phủ kín công an chính quy.