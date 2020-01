2019-03-24 08:27:00

(Baohatinh.vn) - New Zealand cấm vũ khí bán tự động và súng trường; Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã loại bỏ hoàn toàn các tay súng IS... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 17/3 - 23/3/2019) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.